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媒體人葛斯齊日前爆料，指民進黨立委王定宇帶著漂亮助理見前總統蔡英文，更出示疑似王傳簡訊「我想要妳」的對話截圖，引起網友關注。有網友在王定宇的粉絲臉書詢問，「我想要妳」到底什麼意思？未料，卻「釣出」王定宇回應，去法院的意思。葛斯齊近日爆料王定宇有「退選級爆料」，指王定宇帶著漂亮助理去和蔡英文吃便當；葛斯齊更提到，王定宇曾傳訊「我想要妳」，呼籲王定宇好好解釋清楚。雖然有網友到王定宇的臉書粉專留言加油打氣，但也有網友諷刺說，「我想要妳～」還有人詢問，「我想要妳」是什麼意思？王定宇回應，「去法院的意思」。另有網友表示，希望王定宇能和葛斯齊對質，王定宇則說， 已經在提出刑事告訴了。針對葛斯齊指控，王定宇昨（8）日在立法院受訪時表示，此事很單純，就讓法院處理，也已經委請律師處理。他感嘆，國家很多正經的事情應該關心，原本懶得理葛斯齊，但越來越扯，就讓法院釐清真相。