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▲「女兒視角」下的賈靜雯身著白色刷毛外套與黑色簡約喇叭褲腳踩運動鞋，配上最近金曲獎才剛剪的俐落短髮，看起來相當慵懶放鬆，不少粉絲忍不住狂讚根本不像50歲。（圖／angelsun619 IG）

▲梧桐妹曬出多張全家福和與妹妹們的合照，用鏡頭記錄下全家的幸福時刻。（圖／angelsun619 IG）

▲梧桐妹（後）與繼父修杰楷的關係也十分良好，上月賈靜雯（前）50歲生日時，還是修杰楷幫忙買機票，讓她可以回台灣幫媽媽慶生。（圖／angelsun619 IG）

女星賈靜雯與前夫孫志浩育有1個女兒梧桐妹，雙方離婚後賈靜雯帶著愛女和演員修杰楷再婚，兩人婚後育有2個女兒，一家5口相當融洽溫馨。日前梧桐妹曝光了全家人正在歐洲度假的近況，熱愛拍照的她曬出了全家福外，還分享了一張自家媽媽坐在阿姆斯特丹街頭的「鬆弛發呆照」，賈靜雯50歲依然超驚人的美貌直接看呆網友。賈靜雯、修杰楷夫婦近來帶著3個女兒飛往歐洲旅遊，走訪冰島和荷蘭的阿姆斯特丹，熱愛拍照的梧桐妹也用鏡頭記錄下全家的幸福時刻。作為一名小有名氣的網紅，梧桐妹還在個人IG上曬出一系列的旅遊照片，畫面中有全家合照、走訪冰島的所見所聞、每妹們的合照、對鏡自拍，是至還有與演員楊銘威一起喝酒的合照，看起來相當充實。在PO出的一系列美照中，其中一張媽媽賈靜雯坐在長椅上放空、眼神凝視遠方的照片引起不小的討論。「女兒視角」下的賈靜雯身著白色刷毛外套與黑色簡約喇叭褲腳踩運動鞋，配上最近金曲獎才剛剪的俐落短髮，看起來相當慵懶放鬆，不少網友也被賈靜雯年過半百依然美麗清秀的模樣震驚到。近來剛滿19歲的梧桐妹，其實大多數時候都留在國外，目前正在美國讀大學，即使如此一家人關係依然十分緊密，一家5口時常一起出遊。上月月初賈靜雯50歲生日時，她還特地飛回台灣為母親慶生，讓媽媽當場落淚，作為三姊妹中長姊的她平時也常常肩負起照顧妹妹的任務。