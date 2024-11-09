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北捷新埔站昨日晚間發生隨機持刀傷人事件，一名42歲的王姓女子在8日晚間10時許，在北捷車廂內持美工刀攻擊旅客，造成一名高中生受傷，所幸車上一名「口罩伯」挺身而出，將王姓女子制伏。對此，台北市長蔣萬安今（9）日下午在教育局長湯志民及校方人員前往探視傷者。蔣萬安表示，特別感謝同學第一時間處變不驚、沉著冷靜，緊抓嫌犯的手，除了把在學校國防課學到的防身技能派上用場，同時也避免其他乘客再次受到傷害。制伏隨機傷人女子的勇敢「口罩伯」身分原來是台北市警局防治科警務正薛先得。蔣萬安今日表示，他要向富有正義感的薛姓警務正表達感謝，並請北捷給薛姓警務正終生免費搭乘捷運，對見義勇為行為，給予最高肯定。蔣萬安今日下午參與台韓籃球友誼交流賽，賽前接受媒體訪問，媒體詢問為何只有薛先得獲得終身免費搭捷運，蔣萬安表示，捷運公司有做過說明，根據不同程度給與後續慰問與獎勵。蔣萬安透露，今天下午探視過受傷同學跟家人，也特別感謝同學第一時間處變不驚，以及沉著冷靜，緊抓嫌犯的手，除了把在學校學國防課學到的防身技能派上用場，同時也避免其他乘客再次受到傷害。蔣萬安說，對於同學這種機警、勇敢的表現表達最高感謝以及敬意，也請教育局跟校方給予全力支持，不管是生活，以及接下來學校課業，同時還包括心理上的輔導協助，另外法律層面如果後續有相關諮詢，也請法務局給予同學及家屬協助。蔣萬安也透露，在探訪過程中，鄭同學也非常貼心，特別提到他的同學以及學校同學，可能有需要相關心理諮商跟輔導，他也現場表達沒有問題，教育局與學校、捷運公司會全力協助。對於同學這樣的機警、勇敢還有貼心，印象深刻。