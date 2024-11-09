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▲《超級紅人榜》與陽光基金會合作，義賣金額將捐給燒燙傷兒童。（圖／三立提供）

▲《超級紅人榜》節目和主持人們都致力於做公益。（圖／三立提供）

《超級紅人榜》主持人于美人、蔡昌憲、許志豪今（9）日出席節目和陽光基金會公益義賣記者會，于美人表示自己曾陪伴兒子治療眼疾多年，深知照顧病患的艱辛。如今兒子Max近期在香港飯店擔任儲備幹部，正從房務基層做起，工作內容還有掃廁所等等，于美人大力稱讚他的踏實態度，生活費跟房租也都沒有跟媽媽拿。于美人透露，兒子Max從10歲起便因罹患罕見疾病「非典型虹彩炎自體免疫攻擊」而受苦，導致一隻眼睛弱視、接近全盲。她坦言無法完全理解燒燙傷病友和家屬的痛苦，但她明白過程一定非常艱辛。畢業於瑞士著名的洛桑旅館管理學院的兒子，目前在香港的一家飯店實習工作，並剛從櫃台輪調至房務部，工作內容包含清潔廁所在內的基層工作。于美人對兒子的踏實態度大加讚賞，並表示從未聽到他抱怨。她也適時給予建議，期許這段歷練將成為兒子職涯中寶貴的收穫。《超級紅人榜》開播14年來成為許多素人圓夢舞台，今年特別與「陽光基金會」合作推出公益T-shirt義賣，將每件衣服收入的400元捐給顏損及燒燙傷兒童，幫助他們重拾信心。于美人回憶節目中曾有八仙塵暴傷者的家屬登台表達感謝，並動情表示：「母親的痛苦不是一般人能夠想像的。」蔡昌憲也提到，曾在兒子受傷時感到深深無力，理解顏損家庭的心痛；許志豪則表示，自己多年來參與公益義賣並持續捐款，親眼見證無數動人故事，這次特別希望透過節目影響力幫助更多需要的人。評審詹雅雯等台語歌手也積極響應，詹雅雯更表示願意親自義賣T-shirt。《超級紅人榜》開播至今未獲金鐘獎，于美人坦言曾在意過，但現在更期望節目在公益的路上繼續前行，並開玩笑目標是「終身成就獎」。蔡昌憲則透露，希望15週年時能舉辦公益演唱會，以節目影響力幫助更多人，延續節目感動觀眾的初衷。