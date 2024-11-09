全聯牛奶的新選擇曝光！不少人家裡冰箱常備品都會放置牛奶，早上就可以來上一杯，然而說到全聯販售的牛奶品牌應有盡有，除了像是老字號的光泉、林鳳營等，近幾年崛起的六甲田莊也是主打便宜、高品質深受喜愛。而近日就有網友發現一款名為「義美雲林崙背鮮乳」的牛奶品牌，表示喝起來濃醇香，且價格又非常便宜，引起廣大迴響。
一名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「聽說是不好買的鮮奶，這家全聯竟然出現剛補貨整排的，第一次看到，當然要下手買來喝喝看！」只見貼出的照片，該款鮮奶名稱是「義美雲林崙背鮮乳」，外包裝採用環保的「木紙盒」設計，看上去就非常吸睛。
貼文曝光後，不少婆媽紛紛表示「竟然買得到！我家這裡從來看到過」、「已經知道這款很久，但從來沒在我家這邊全聯買到過」、「這款真的超級好喝，而且價格不貴」、「這款真的常常缺貨喔，店員說賣得很好」、「常常去全聯買牛奶竟然沒看過！下次來找找看」、「這瓶便宜又好喝，超級濃醇香的，崙背鮮奶系列真的強！」
全聯賣「義美雲林崙背鮮乳」超夯！生產背景是「鮮乳之鄉」
而網友說的這款「義美雲林崙背鮮乳」其實是義美食品在去年5月的時候所推出，外包裝是採用無漂白原木色紙板做成的「木紙盒裝鮮乳」，是全台灣第一款這樣製作鮮乳外包裝的廠商，原本只在大型的量販店上架販售，不過後來全聯也在後續引進，變成近日許多婆媽熱愛的牛奶愛牌。
生產該鮮奶的產地「雲林崙背」可大有來頭，是台灣歷史悠久的酪農專區，從民國62年以來，就有許多酪農們培育最頂級的乳牛，更被譽為是「鮮乳之鄉」。在雲林崙背牧場的乳牛，每頭牛都有自己獨立的生活空間，酪農同時利用24小時電腦監控，確保每隻乳牛的生活狀況跟生活品質，進而產出高品質的牛奶。
「義美雲林崙背鮮乳」真實評價曝光！市售牛奶品牌價格對比
由於目前「義美雲林崙背鮮乳」在全聯販售熱度相當夯，《NOWnews》記者也尚未購入喝過，不過也替大家整理在全聯臉書社團、義美食品粉絲團整理評價，不少喝過的民眾都表示「奶味超級濃又香，一瓶96元完全會回購！」、「真的便宜又好喝，這價位加上品質水準真的高」、「滑順又濃香，奶味喝完還有餘韻，真的可以喝出酪農的用心。」
如果對比市售的鮮奶品牌價格的話，記者也實際比對全聯其他同容量包裝的鮮奶，「義美雲林崙背鮮奶」946ml售價96元，價格低於像是「高大鮮奶」108元一瓶、「初鹿鮮乳」109元一瓶、「鮮乳坊」104元，比該款牛奶便宜的則有「萬丹鮮乳」89元、「六甲田莊鮮乳」79元，價位是落在中間不算貴。下回如果民眾到全聯或是賣場有看到該款鮮奶的話，不妨也買一瓶來喝喝看，嚐鮮來自鮮乳之鄉出產的高水準牛奶囉！
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貼文曝光後，不少婆媽紛紛表示「竟然買得到！我家這裡從來看到過」、「已經知道這款很久，但從來沒在我家這邊全聯買到過」、「這款真的超級好喝，而且價格不貴」、「這款真的常常缺貨喔，店員說賣得很好」、「常常去全聯買牛奶竟然沒看過！下次來找找看」、「這瓶便宜又好喝，超級濃醇香的，崙背鮮奶系列真的強！」
全聯賣「義美雲林崙背鮮乳」超夯！生產背景是「鮮乳之鄉」
而網友說的這款「義美雲林崙背鮮乳」其實是義美食品在去年5月的時候所推出，外包裝是採用無漂白原木色紙板做成的「木紙盒裝鮮乳」，是全台灣第一款這樣製作鮮乳外包裝的廠商，原本只在大型的量販店上架販售，不過後來全聯也在後續引進，變成近日許多婆媽熱愛的牛奶愛牌。
生產該鮮奶的產地「雲林崙背」可大有來頭，是台灣歷史悠久的酪農專區，從民國62年以來，就有許多酪農們培育最頂級的乳牛，更被譽為是「鮮乳之鄉」。在雲林崙背牧場的乳牛，每頭牛都有自己獨立的生活空間，酪農同時利用24小時電腦監控，確保每隻乳牛的生活狀況跟生活品質，進而產出高品質的牛奶。
「義美雲林崙背鮮乳」真實評價曝光！市售牛奶品牌價格對比
由於目前「義美雲林崙背鮮乳」在全聯販售熱度相當夯，《NOWnews》記者也尚未購入喝過，不過也替大家整理在全聯臉書社團、義美食品粉絲團整理評價，不少喝過的民眾都表示「奶味超級濃又香，一瓶96元完全會回購！」、「真的便宜又好喝，這價位加上品質水準真的高」、「滑順又濃香，奶味喝完還有餘韻，真的可以喝出酪農的用心。」
如果對比市售的鮮奶品牌價格的話，記者也實際比對全聯其他同容量包裝的鮮奶，「義美雲林崙背鮮奶」946ml售價96元，價格低於像是「高大鮮奶」108元一瓶、「初鹿鮮乳」109元一瓶、「鮮乳坊」104元，比該款牛奶便宜的則有「萬丹鮮乳」89元、「六甲田莊鮮乳」79元，價位是落在中間不算貴。下回如果民眾到全聯或是賣場有看到該款鮮奶的話，不妨也買一瓶來喝喝看，嚐鮮來自鮮乳之鄉出產的高水準牛奶囉！