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▲網友最近發現全聯販售一款名為「義美雲林崙背鮮乳」的牛奶，其搶手程度不少人連看都沒看過。（圖/我愛全聯好物老實說）

▲義美支持在地酪農，與「雲林崙背」酪農合作推出鮮奶品牌，獲得廣大民眾喜愛，鮮乳之鄉的稱號不是叫假的！（圖/YT@義美食品）

全聯牛奶的新選擇曝光！不少人家裡冰箱常備品都會放置牛奶，早上就可以來上一杯，然而說到全聯販售的牛奶品牌應有盡有，除了像是老字號的光泉、林鳳營等，近幾年崛起的六甲田莊也是主打便宜、高品質深受喜愛。一名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「聽說是不好買的鮮奶，這家全聯竟然出現剛補貨整排的，第一次看到，當然要下手買來喝喝看！」只見貼出的照片，貼文曝光後，不少婆媽紛紛表示、「這瓶便宜又好喝，超級濃醇香的，崙背鮮奶系列真的強！」，原本只在大型的量販店上架販售，不過後來全聯也在後續引進，變成近日許多婆媽熱愛的牛奶愛牌。在雲林崙背牧場的乳牛，由於目前「義美雲林崙背鮮乳」在全聯販售熱度相當夯，《NOWnews》記者也尚未購入喝過，不過也替大家整理在全聯臉書社團、義美食品粉絲團整理評價，如果對比市售的鮮奶品牌價格的話，記者也實際比對全聯其他同容量包裝的鮮奶，下回如果民眾到全聯或是賣場有看到該款鮮奶的話，不妨也買一瓶來喝喝看，嚐鮮來自鮮乳之鄉出產的高水準牛奶囉！