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勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署4日發生公務員陳屍案，疑似因職場霸凌而輕生。勞動部今（9）日發布聲明表示，已邀請外聘專家、員工代表等組成調查小組，調查事實真相，預定在7至10個工作天，完成調查報告，並對外公開調查結果。勞動部全文聲明提到，分署發生同仁輕生，並衍生是否為職場霸凌一案，為釐清事實真相，並務求勿枉勿縱，勞動部長何佩珊已責成次長許傳盛擔任行政調查小組召集人，邀集內部單位如政風，法制等單位，並邀請外聘專家及員工代表擔任委員，組成調查小組。勞動部強調，調查小組將以獨立、客觀及公開的立場與態度，採循序漸進方式，透過訪談分署不同層級員工、主管、家屬及召開專案會議等，以釐清事實發生真相，並預定在7至10個工作天，完成相關訪談及調查報告，再對外公開調查結果。公務員疑遭霸凌輕生消息一出，社群平台上出現相關爆料，引起輿論譁然。分署長謝宜容在「致北分署全體同仁的一封信」表示，面對同仁的離開，分屬除了全力配合警方及檢察官調查外，也在第一時間前往醫院陪伴家屬，會竭盡所能協助家屬處理後事。謝宜容於信中指出，目前檢察官已尋獲死者遺書並交予家屬，「除了感謝父母及兄姊的養育照顧之恩，也表達對北分署的感謝，他說同事都對他很好。」她呼籲全體同仁秉持善念，對於同事的離開不要妄加猜測，甚至以訛傳訛、傳遞錯誤資訊，造成家屬困擾及二次傷害。