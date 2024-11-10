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▲雙11全聯一大堆衛生紙買一送一，還有咖啡豆、沖泡包也優惠。（圖／翻攝自全聯）

▲歡慶雙11「全聯隔日達」優惠享不完，除了新客首購享優惠價再7折外，眾多商品祭出超低價。（圖／全聯提供）

▲好市多11月11日當天，會員只要線上消費滿1萬1000元，結帳時輸入優惠券代碼，立刻現折1100元。（圖／好市多提供）

▲家樂福雙11撒優惠，生鮮肉品買一送一。（圖／家樂福提供）

歡慶雙11購物節！全台賣場拼優惠，全聯一大推衛生紙買一送一，包括抽取式衛生紙、袖珍包面紙、廚房紙巾，最低50元整包帶走；家樂福板腱牛排、翅小腿買一送一，還有冰／熱美式也半價爽喝；好市多預熱黑色星期五，11月11日當天，線上消費滿1萬1000元，輸入優惠券代碼現折1100元。◾倍潔雅蝶舞輕柔抽取式衛生紙(120抽*10包)買1送1，原價190元／單串、特價95元◾蒲公英綠茶三層環保抽取式衛生紙(100抽*10包)買1送1，原價238元／單串、特價119元◾倍潔雅袖珍包面紙(10抽*36包)買1送1，原價99元／單串、特價50元◾春風抽取式衛生紙(100抽*8包)買1送1，原價176元／單串、特價88元◾蒲公英環保三層便利包抽取衛生紙(110抽*10包)買1送1，原價190元／單串、特價95元◾Tempo極吸萬用三層抽取式廚房紙巾(60抽*3包)買1送1，原價138元／單串、特價69元◾SCOTT可麗舒頂級3層柔厚抽取衛生紙(100抽*10包)買1送1，原價298元／單串、特價149元◾UCC典藏風味濾掛式咖啡(8gx12入)買1送1，原價215元／單盒、特價108元◾伯朗咖啡豆-醇郁綜合咖啡豆(450g)買1送1，原價368元／單盒、特價184元◾cama caf’e極珍選批次咖啡豆-中深焙可可堅果(454g)，原價570元、特價290元單筆消費滿1500元折100元，使用PX Pay或全支付折後消費滿1500元加碼送1111福利點。限時三天11月8日起至10日還有神秘折扣碼，每日早上11點於首頁公開序號，單筆消費滿2000元輸序號享11%折扣，最高折400元（折扣碼序號效期至11月11日為止）。11月8日起至11日累計消費金額最高5名，每名加碼再送11111福利點。全聯隔日達11月10日晚間8點至11月11日清晨2點夜貓搶紅包，單筆消費滿999元折200元。11月11日一日限定，單筆消費滿1111元折111元，當天◾消費滿1萬1000元，輸入優惠折扣碼「241111」現折1100元◾舒潔 三層抽取式衛生紙 110抽 X 60入，原價1199元、特價978元，現折221元◾飛利浦 55吋 4K UHD MiniLED 120Hz Google 顯示器 55PML8969，原價24999元、特價19999元（現折5000元）◾紅龍 冷凍雞塊 600公克 X 22入，原價2199元、特價1869元，現折330元◾有心鴨冷凍櫻桃鴨菲力200g買1送1，原價160元／單包、特價80元◾冷藏澳洲板腱牛排180g買1送1，原價240元／單包、特價120元◾安心雞翅小腿300g買1送1，原價88元／單包、特價44元◾有機黑美人菇500g買1送1，原價99元／單包、特價50元◾冰／熱美式咖啡買1送1，原價39元／單包、特價20元