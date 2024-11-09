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▲川普競選期間毫不掩飾他對經濟發展與綠色能源的態度，預計許多拜登政府的政策將被推翻。（圖／美聯社／達志影像）

2024美國總統大選由共和黨候選人川普（Donald Trump）獲勝，「川普2.0」時代正式來臨，無論是全球地緣政治或是金融經貿，可能都將重新洗牌，出現新的贏家與輸家。而其中被川普視為眼中釘的綠色能源，選後經歷了艱難的一週，相反，那些做空綠色能源的機構，像是Arrowstreet Capital、Qube Research & Technologies等等，則在短短幾天就狂賺了約13億美元。根據《商業內幕》報導，被做空最多的綠色能源公司包括Plug Power、SolarEdge Technologies和Enphase Energy，這些公司周二以來，股價均下跌了超過24％。在川普贏得美國總統大選後，綠色能源企業的股票遭到拋售，而那些做空綠色能源的機構與基金，合計帳面收益約為13億美元。川普在競選期間毫不掩飾他對經濟發展與綠色能源的態度，預計許多拜登政府的政策將被推翻，像是川普多次批評拜登在《通膨削減法案》中提供數十億美元的太陽能和風能補貼，川普也有可能會削減美國對電動車和電動車電池製造的補貼。預計川普也將再次退出《巴黎協定》，這將使美國退出與歐洲和中國的全球氣候外交談判。川普還承諾讓能源基礎設施的開發變得更加容易，未來可能會發放更多鑽探租約以及加快新液化天然氣出口許可。而以上種種都對綠色能源的前景相當不利，Wood Mackenzie的研究主管戴維斯（Michelle Davis）悲觀認為，在最壞情況下，未來十年新增的可再生能源產能將減少三分之一。不過，也有專家指出川普在競選期間所提的主張未必都會實踐，可以再觀察看看實際結果如何。