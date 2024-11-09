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民眾黨主席柯文哲因京華城案被羈押，柯的妻子陳佩琪今（9）日在臉書爆料，她日前到廉政署作證的內容，並不服柯文哲被說是貪污犯。對此，律師黃帝穎分析3點，質疑陳佩琪公開偵查內容，將造成柯文哲起訴後繼續延長羈押風險，而陳將偵查內容公開，也是打臉藍白立委。陳佩琪今在臉書發文，談及日前被問叫去問話的內容，同時替柯文哲喊冤，「把他說成一個見錢眼開、收受賄賂的貪污犯，說他什麼錢都要拿，根本是在羞辱他、毀滅他，我不服、我抗議」；陳提到，柯當市長8年，市長特支費700至800萬元，全部都給員工當績效獎金用，而在市長任內，幫台北市還債500多億，世大運開閉幕式比前任市長編列的預算少支出了數十億。對此，黃帝穎做出3點分析，第一，陳佩琪公開偵查內容，造成柯文哲起訴後繼續延長羈押風險，而陳佩琪公開部分偵查內容，有「隔空串證」風險，將構成柯文哲起訴後繼續延長羈押事由。第二，陳佩琪偵查內容大公開，打臉藍白立委雙標。黃帝穎說，國民黨立委吳宗憲及民眾黨立委張啟楷日前考察北檢「偵查不公開」，遭各界質疑藍白施壓北檢偵辦京華城弊案、政治介入司法，如今民眾黨主席夫人陳佩琪「偵查內容大公開」，凸顯藍白假藉考察施壓北檢查弊，藍白「偵查不公開」擺明雙標。第三，黃帝穎提到，陳佩琪公開偵查內容帶風向，不尊重法治。他指出，陳佩琪以偵查中證人身分到庭，卻逕自公開部分偵訊內容，企圖帶風向為被告撇清罪責，除了有「隔空串證」造成柯文哲延押風險外，更凸顯柯家對司法及法治的不尊重。