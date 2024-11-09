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▲虎斑貓坐在地毯上，並擺出極度不耐煩的表情，相當厭世地望向四周，朋友也被貓貓的表情嚇到，感到相當慌張。（圖／翻攝自TikTok）

美國德州一名女子艾瑪（Emma）日前帶寵物虎斑貓去好友家作客，只不過才出門1小時，小貓咪就出現「典型I人」反應，滿臉厭世地望向四周，似乎希望能趕快回家躺平，讓全場人都笑翻，也引來8萬人朝聖喊：「這我，社交能量用光就會長這樣。」女網友艾瑪在TikTok上分享影片，並寫下：「我只是把貓帶出家門社交1個小時，結果換來牠這樣的態度。」只見畫面中一隻虎斑貓坐在地毯上，並擺出極度不耐煩的表情，相當厭世地望向四周，朋友也被貓貓的表情嚇到，慌張地問：「我剛剛有對你做了什麼嗎？為什麼你看起來這麼刻薄？」艾瑪強調，派對裡的所有人都很喜歡貓咪，還拚命讚美、寵愛小貓，沒想到過一段時間後，貓咪逐漸變得滿臉不爽，似乎社交能量用盡，只能擺出一臉笑不出來的表情。影片曝光後，引來8萬名網友朝聖按讚，眾人笑翻直呼，「一看就典型I貓」、「我從來沒看過小貓露出這麼厭惡的表情」、「貓：媽咪我剛懂了，其實我更喜歡待在家」、「看起來像一個被強迫社交的內向者」、「這我，社交能量用光就會長這樣」。