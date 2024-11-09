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▲海神後衛布銳克曼則繳出11助攻，外加7分和4次抄截的全能成績單，然而僅獲一次罰球機會。（圖／TPBL提供）

TPBL高雄全家海神職業籃球隊於11月9日作客挑戰福爾摩沙夢想家隊，海神隊在首節取得領先，次節由呂威霆的三分球掀起9：0的進攻潮，一度將比分拉開至10分差距。然而，夢想家隨即回敬一波13：3的攻勢，將比賽逼平。上半場結束時，雙方戰成39：39，兩隊命中率均不理想，海神34.9%，夢想家38.2%。下半場夢想家於第三節開局打出14：7的攻勢迅速拉開差距。末節最後5分鐘，海神隊吳曉謹連中兩記三分球，將比分追至僅差1分。然而關鍵時刻未能延續氣勢，最後2分鐘遭夢想家簡浩與馬建豪的罰球拉開分差，終場以90：99落敗。夢想家新人馬建豪在比賽中外線7投4中，攻下本季新高21分。板凳球員張宗憲與霍爾曼各貢獻17分，貝奇則拿下12分和9籃板，而高柏鎧貢獻11分和9籃板。夢想家憑藉最後關頭的穩定罰球和馬建豪的三分球成功守住勝利。海神洋將威勝攻下全場最高27分，外加17籃板和6助攻。他賽後表示，感謝隊友的助攻，強調球隊仍須加強防守，「夢想家主場確實不好打，但我們團隊有韌性，若戰術能徹底執行，仍有機會打出海神的風格。」總教練費雪賽後表示，海神在下半場的攻守表現未達標準，特別是在關鍵時刻未能把握出手機會。他強調：「這是一場好比賽，球迷也非常投入，但我們必須更有效率地執行戰術，並加強對對手的防守壓力。」