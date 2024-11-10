我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五月天跨年演唱會資訊曝光，許多歌迷已經迫不及待要搶票。（圖／相信音樂提供）

五月天每年跨年都留在台灣陪伴台灣歌迷，一起跨越新的一年，日前相信音樂宣布，五月天今年底將帶著「5525回到那一天」巡迴演唱會，回到桃園棒球場，從12月28日開始一連開唱6場，一路嗨到2025年，門票在今（10）日於拓元售票系統開賣。由於以往五月天演唱會門票都會被秒殺，因此許多歌迷都已經摩拳擦掌準備搶票，也有五月天粉專幫忙整理10個步驟，提醒大家一定要熟悉搶票流程，到時候才不會手忙腳亂，也提醒粉絲一定要在官方授權的平台買票，以免遭詐騙。五月天今年底回到桃園棒球場和台灣歌迷一起跨年，「5255回到那一天」25週年巡迴演唱會新年特別版，門票將在11月10日拓元售票系統上開賣，上午9點30分開賣親子套票、10點開放玉山卡友區購票，11點全面開賣。消息一出，許多歌迷都迫不及待表示，「今年一定要搶到票，我要和5個老大一起跨年」、「希望可以買到票，衝啊」，還有歌迷已經準備開始做點歌牌。臉書粉專「五月天的瘋狂宇宙」也在臉書發文提醒買票步驟：千萬不要提早點「立即購票」，因為時間會暫停在那一秒。而10點玉山專區開賣，可以先把玉山卡前6碼複製起來，因為玉山專區需要輸入卡號前6碼；若是要買9點30分的親子套票，因為是會員實名制，也要先提早準備好個人資料。事先想好要看哪一天的表演，屆時不要猶豫馬上點進去。建議把場地位置圖印出來或寫下想要的區域，萬一錯失最想要的位置，還可以迅速選擇其他座位。同一個帳號在同一天最多可購買4張，買完自己想要的場次後，還可以看其他天有沒有機會。這是最重要的關鍵，一定要看清楚不要按錯，也要熟悉英文字母的位置，否則驗證碼錯誤又要浪費時間。下面的小方框一定要記得勾，如果忘記勾選，就點選確認張數，一來一回又要浪費好幾秒。按了最下方的「確認張數」後，就要等待網頁藍圈圈跑完，如果在這時候離開畫面，可能就什麼都沒有了。如果藍圈圈轉完，順利買到門票，務必在10分鐘內完成資料填寫以及選擇繳費方式，該粉專建議可以勾選虛擬帳號，因為選擇信用卡有時候會lag。當繳費的虛擬帳號出來之後，需要在2小時後完成轉帳，否則票可能又沒了。等到繳完費之後，過一段時間就可以查看訂單編號，代表訂單已經完成，就可以放心等待看演唱會的時間。《NOWnews今日新聞》也提醒大家，搶票時可用自己最順手的裝置，且切記搶票時不要慌張，要先登入會員，以免進到搶票頁面時，會因為沒登入而錯失機會。最後再次提醒，務必在官方指定的正規管道購票，以免遇到黃牛或詐騙。