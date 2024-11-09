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退輔會所屬欣欣大眾百貨公司董事長尤志煌任期將於明年2月底到期，傳出民進黨高層有意讓民進黨前立委高嘉瑜擔任。對此，高嘉瑜今（9）日受訪時並未正面回應，僅稱尊重退輔會的遴選程序，無論未來在什麼位置，她都會全力以赴。高嘉瑜被被點名可能出任欣欣百貨董事長，退輔會上午發聲明回應，退輔會尚未啟動接續推薦人選之遴選作業，會秉持開放態度，納入由產、官、學界代表組成之「投資事業人事審議小組」公正遴選。對此，高嘉瑜受訪時回應，退輔會上午已有說明，一切尊重退輔會的遴選程序，她也不知道他們目前的規劃。她強調，目前完全沒有相關消息，明年2月董事長才會卸任，還有時間，大家不用替她緊張，她也會繼續加油。面對是否有意願接任董事長？高嘉瑜表示，希望有一個能發揮、讓大家看到她努力的地方，無論她在什麼位置都會全力以赴。高嘉瑜指出，大家對欣欣的認知是歷史比較悠久的百貨公司，若有一些年輕的氣象，讓大家耳目一新也是件好事，「無論是誰，相信大家會期待欣欣煥然一新」。媒體詢問，是否是最會唱歌的董座？高嘉瑜笑稱，因為她家原本就是開百貨行，「我想永欣百貨行也是很棒的百貨」。