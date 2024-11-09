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▲羅時豐似乎有話想說，但最終卻僅有嘆息結尾。（圖／大牛比較懶 YouTube）

55歲的台語金曲歌王羅時豐，近年來轉戰YouTube圈，開始當起網紅，過去更與侄子張敏慎一同經營YT頻道「羅時豐DL.不務正Ya」，不過兩人在今年8月份拆夥，如今羅時豐成立新頻道「大牛比較懶」，但日前羅時豐發布的新片卻露出30秒的苦澀笑容，最終還嘆了口長氣，讓網友十分心疼。據傳，羅時豐是因與侄子對頻道的經營理念不同才決定拆夥，不過在8月9日時，羅時豐在公開聲明中則表示，是由於「羅時豐DL 不務正YA」轉換管理團隊才決定下架所有影片，未來也會不定時出現在頻道中，當時娛樂公司也對外說明：「因生涯規劃不同，經雙方溝通後，決定終止對於YouTube頻道合作關係。」而兩人拆夥後，侄子也曾提到羅時豐的近況，表示雙方各自安好，雖未明確說明具體內幕，但從兩人的態度來看，似乎並非外界謠傳的「撕破臉拆夥」。後續羅時豐建立新頻道「大牛比較懶」，近日更推出員工旅遊影片，片中也順道幫老婆張若盈慶生，但在影片尾聲，羅時豐卻從眾人同樂唱歌的聚會上離席，走到鏡頭前掌鏡，並遠離人群，表情從微笑到苦澀，眼睛裡彷彿有許多說不出口的話，最終他長嘆一口氣，似乎是認為沒有必要再多說些什麼，讓粉絲看了十分心疼。而網友們也紛紛在底下留言：「一切盡在不言中」、「最後一幕看著眼淚流下來了」、「牛哥，不用說了，我們都懂」，更給予鼓勵羅時豐鼓勵：「永遠支持！現在的團隊我很喜歡氣氛很棒」、「拍影片本來是為了紀錄開心的事情啊，玩的開心點，不要壓力太大。」