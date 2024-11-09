我是廣告 請繼續往下閱讀

12強賽韓國教頭口風超緊！世界棒球12強賽將在明（10）日開始進行官辦熱身賽，中華隊預賽首戰對手韓國隊，也在今（9）日提前到天母棒球場練球。根據媒體《中央社》報導，12強賽B組預賽將於11月13日在台北大巨蛋開打，中華隊首戰對決強敵韓國隊，韓國總教練柳仲逸日前接受訪問，就曾表示，首戰面對台灣的比賽相當重要，因為會影響韓國晉級複賽的機會，所以會對先發投手人選保密。韓國隊為準備首場和味全龍的官辦熱身賽，此外，對於本屆中華隊的整體印象，柳仲逸說：「投手的實力很好，也有很多具備長打實力的打者。」