12強賽韓國教頭口風超緊！世界棒球12強賽將在明（10）日開始進行官辦熱身賽，中華隊預賽首戰對手韓國隊，也在今（9）日提前到天母棒球場練球。根據媒體《中央社》報導，韓國隊總教練柳仲逸接受訪問，依然沒有透露對上中華隊的先發投手人選，即使媒體詢問是否會由郭彬、高永表，這兩大強投之一來出戰，柳仲逸也說：「不知道」，甚至微笑反問媒體：「你們認為誰先發比較好？」
韓國隊首戰先發超神秘 這2強投討論度最高
12強賽B組預賽將於11月13日在台北大巨蛋開打，中華隊首戰對決強敵韓國隊，韓國總教練柳仲逸日前接受訪問，就曾表示，首戰面對台灣的比賽相當重要，因為會影響韓國晉級複賽的機會，所以會對先發投手人選保密。
韓國隊為準備首場和味全龍的官辦熱身賽，今（9）日前往天母棒球場適應場地，柳仲逸接受台灣媒體訪問時，對於首戰先發人選依然閉口不談，並微笑反問：「你們覺得派誰比較好？」
外界普遍預期，會由陣中王牌郭彬，或是相對資深的高永表應戰，不過面對2選1的提問，但柳仲逸仍然笑著表示：「不知道。」此外，對於本屆中華隊的整體印象，柳仲逸說：「投手的實力很好，也有很多具備長打實力的打者。」
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12強賽B組預賽將於11月13日在台北大巨蛋開打，中華隊首戰對決強敵韓國隊，韓國總教練柳仲逸日前接受訪問，就曾表示，首戰面對台灣的比賽相當重要，因為會影響韓國晉級複賽的機會，所以會對先發投手人選保密。
韓國隊為準備首場和味全龍的官辦熱身賽，今（9）日前往天母棒球場適應場地，柳仲逸接受台灣媒體訪問時，對於首戰先發人選依然閉口不談，並微笑反問：「你們覺得派誰比較好？」
外界普遍預期，會由陣中王牌郭彬，或是相對資深的高永表應戰，不過面對2選1的提問，但柳仲逸仍然笑著表示：「不知道。」此外，對於本屆中華隊的整體印象，柳仲逸說：「投手的實力很好，也有很多具備長打實力的打者。」