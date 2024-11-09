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▲原PO在葡萄牙首都里斯本的一間古著店，翻到一件寫著繁體中文的橘黑色相間外套，袖子上印著「餐飲」Logo，並清楚標示高雄市餐飲業職業工會的字樣。（示意圖／取自Pixabay）

▲台灣舊衣出口主要外銷到中國及非洲，根據環保署及關務署統計，2011年全台舊衣出口約6萬6000噸。（示意圖／取自Pixabay）

二手衣物除了能給有需要的人使用，有時也是穿搭的好幫手，因此古著在近年來成為新型潮流。不過就有一名台灣網友，竟在葡萄牙首都里斯本的一間古著店，發現一件來自台灣高雄市餐飲業職業工會的外套，整件台味十足，讓網友一看瞬間笑翻，還有人紛紛透露類似經驗，「我有在LA古著市集翻到台灣（中壢）高中西裝制服外套，覺得超不可思議。」一名網友昨（8）日在Threads上發文，透露他在葡萄牙首都里斯本的一間古著店，翻到一件寫著繁體中文的橘黑色相間外套，，讓原PO忍不住笑稱這是最國際化的外套，「店員一個超酷刺青妹，真的知道自己在賣什麼嗎哈哈哈哈。」貼文一出，超過萬名網友前來朝聖，紛紛留言驚喊，「我阿嬤有這件外套」、「翻一下說不定有總幹事或理事長系列背心，再找找說不定有宮廟的帽子」、「是怎麼漂到里斯本的」、「外國人超愛中文字」、「台灣古著店也會出現外國商家的工作服」。也有人分享類似經驗，「我有在LA古著市集翻到台灣（中壢）高中西裝制服外套，覺得超不可思議，還拍照問有念該高中的朋友們確認」、「我在日本古著看到台南某教會建堂幾週年的衣服」。對此，有內行人解答，「通常這是人家不要的，捐出來給特定商店賣，商店會把賣出的收入拿去做捐款，所以看到什麼都很正常，新的衣服褲子也有，鍋碗瓢盆也有。」事實上，部分如Goodwill、YMCA等二手商品組織，就是挑選品質較好的衣物到店面販售，其餘在舊衣捐贈箱內的衣物，都會被秤重賣給二手衣出口商，出口商再將這些衣物打包運送到第三世界國家，轉賣給當地的進口商，接著再層層交易給大盤商、中盤商，最後到市場小攤販。台灣舊衣出口主要外銷到中國及非洲，根據環保署及關務署統計，2011年全台舊衣出口約6萬6000噸，但因應全球經濟成長、消費水準提升，以及非洲舊衣市場迅速生長，到了近年台灣舊衣出口量已降到3萬4000噸以下。有舊衣回收業者不願將二手衣物扔進焚化爐，認為應該好好分類、挑選，並打上自有品牌Taiwan King、Butterfly等標籤，在海外以做口碑的方式，逐漸建立起客源，但近幾年快時尚的興起，仍是舊衣回收業者面臨的巨大挑戰之一。