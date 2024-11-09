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▲「2024第一屆屏東縣原住民族運動會」今(9)日舉行開幕典禮。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.09）

▲來自屏東九原鄉的原住民族運動員及觀眾齊聚。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.09）

▲來自屏東九原鄉的原住民族運動員參與。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.09）

「2024第一屆屏東縣原住民族運動會」今(9)日下午在屏東縣立來義高級中學田徑場盛大舉行開幕典禮。開幕典禮由娜麓灣樂舞劇團拉開序幕，迎接滿州鄉、牡丹鄉、泰武鄉、來義鄉、霧臺鄉、三地門鄉、瑪家鄉、春日鄉及獅子鄉的選手進場，來自屏東九原鄉的原住民族運動員及觀眾齊聚，屏東縣長周春米等人也出席，充分展現了屏東縣府對於推動體育發展以及傳承原住民族文化的關注與大力支持。此次運動會縣府以「屏聚・原動力Bulai」為第一屆屏原運的標語，「原動力」代表原住民族文化和精神，同時也是運動會的核心。11月9日「選手之夜」邀請由廖文慧老師所帶領的健美團隊、吸引力樂團、Ponay、巴燕庭及扶桑花樂團等原民表演團體，不僅展示了體育精神，更融合了地方文化的精髓。此外，兩天於來義高級中學田徑場也安排有文化、美食等豐富內容的市集，讓選手們在經歷了激烈的比賽之後，都能夠放鬆心情，享受輕鬆愉快的時光。屏縣府指出，運動會不僅是一場體育盛會，更是屏東縣原住民各族群團結共融的象徵。選手們在賽場上所展現出的熱情與實力，將成為未來推動原住民族文化傳承的重要力量。縣府也將持續關注並支持原住民族運動的發展，期待來年全國原住民運動會中，屏東代表隊能夠再創佳績，為這片土地帶來更多的榮耀。