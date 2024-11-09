我是廣告 請繼續往下閱讀

交通部今（9）日完成臺鐵鳳鳴臨時站履勘作業，待鳳鳴臨時站工程完工啟用後，將可提供鶯歌、鳳鳴地區大眾運輸服務，提升當地交通便利性。交通部表示，本次履勘小組經綜合討論後，最後於總結會議中確認履勘結論。履勘小組共提出須改善事項計有14項，其中8項為「營運前須改善事項」、4項為「一般注意改善事項」及2項為「後續建議改善事項」。有關「營運前須改善事項」部分，將函請鐵道局、臺鐵公司及新北市政府確認辦理完成改善，並俟改善情形報交通部核准後，方得通車營運；「一般注意改善事項」則請鐵道局及臺鐵公司依權責持續辦理改善並自行列管，至「後續建議改善事項」則請鐵道局、臺鐵公司及相關單位依權責辦理後續工程或改善設施時參考辦理。本次履勘作業包含綜合簡報、文件檢視、實地勘查、模擬演練、綜合討論及總結會議。履勘模擬演練情境為鳳鳴站上行月台靠近樓梯處，發生旅客擁擠，突然有一位坐輪椅的旅客，輪椅及旅客均掉落軌道，另一名旅客突然身體不適昏倒在月台上，另月台上的電梯易發生故障，相關緊急應變措施。今日模擬演練順利完成；本次履勘範圍係台臺鐵里程K54+120~K54+340，且經鐵道局及臺鐵公司完成自主檢查、聯合檢查及履勘前缺失改善，依「鐵路運輸系統履勘作業要點」第3點規定，確認已達營運要件，爰於113年10月7日報請交通部派員履勘。交通部隨即籌組履勘小組，由路政及道安司黃司長運貴擔任召集人，成立綜合組邀請3位專家學者組成，經交通部113年10月24日完成履勘形式審查，經10月29日召開履勘前置會議，鐵道局及臺鐵公司於會中表示業已完成履勘前應改善事項，爰經履勘委員討論後於113年11月9日辦理本案履勘作業。