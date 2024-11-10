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（中央社記者李若韻巴黎9日電）因火災關閉修復近5年的巴黎聖母院，即將在12月7日重新開放。為增添慶祝氣氛，在大火中倖存的聖母雕像真跡與後來製作的複製品，11月7日起巡迴進駐巴黎各教堂，並將於15日舉辦遊行儀式，護送雕像回聖母院。巴黎聖母雕像原名「聖母與聖嬰」（Vierge à l'Enfant），是14世紀的石材雕像，高約180公分。根據巴黎聖母院官網介紹，此雕像在1818年從附近的小教堂遷至巴黎聖母院，最初安放於入口處，取代當時已毀壞的13世紀聖母像。1855年，當時負責修復的建築師維奧萊-勒-杜克（Eugene Viollet-le-Duc）將其搬至中殿，成為巴黎聖母雕像（Notre Dame de Paris）。法國文化部與法蘭西島大區文化事務局（DRAC）資料顯示，巴黎聖母雕像在2019年4月大火期間逃過一劫，躲過屋頂的融鉛和墜落的尖塔，保留完整，無損壞痕跡，僅需清除雕像表面的鉛微粒污染。2019年8月，修復後的「真跡巴黎聖母雕像」被安置在離聖母院約1公里、緊鄰羅浮宮的聖日耳曼奧塞爾教堂（Saint-Germain l'Auxerrois），成為聖母院臨時教堂，並在雕像周圍架設解說看板，提供點蠟燭與信用卡捐款設備。2020年6月，另一座從真跡等比例大小翻製的「複製聖母雕像」，被安置在聖母院前院廣場上。2024年11月7日，巴黎聖母院歷經近5年修復，將於12月7日重新開放。聖母院在開放倒數一個月之際，舉行「聖母回歸教堂」巡迴與遊行活動，真假聖母雕像聯手為重啟儀式增添氣氛。自11月7日至15日，「複製聖母雕像」巡迴巴黎15個大小教堂與醫院禮拜堂，行程滿滿。聖母院院方每天須將複製雕像搬動到不同地點參與宗教活動，有時一天要趕兩個場地。15日傍晚，「真跡聖母雕像」將從這幾年暫時安放的聖日耳曼奧塞爾教堂離開，由大主教主持遊行隊伍，返回聖母院。巴黎聖母院重新開放儀式將於12月7日與8日舉行，僅邀請貴賓和相關宗教團體參加，過程將透過電視轉播，民眾可聚集在聖母院周圍。自9日起，民眾將可參觀聖母院整修後的內部空間，而外部工程將持續進行。巴黎聖母院重新開放儀式系列慶祝活動將舉行到12月15日，並在17日與18日舉行兩場音樂會。之後仍陸續有其他活動，直到明年6月為止。巴黎聖母院過去每天平均接待近4萬名遊客。為疏導重新開放的人潮，聖母院官網預告，11月底將推出免費入場預約系統。該系統採線上申請，可選擇前一天與當天特定時段入場，細節將公布在巴黎聖母院的社群與官方網站。（編輯：陳妍君）1131109