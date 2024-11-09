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▲銀赫跳到褲子破大洞，場面尷尬爆笑。（圖／讀者提供）

▲東海、銀赫（左）開場帥氣帶來4首歌表演。(圖／記者林調遜攝）

▲▼Super Junior-D&E不只開演唱會，還是台灣超商的代言人，堪稱「韓星來台的灶咖第一名」。(圖／記者林調遜攝）

南韓「最愛來台」的韓團Super Junior-D&E（簡稱SJ-D&E）東海、銀赫又來了！雙帥今（9）日在林口體育館舉辦演唱會，門票完售吸引6000名&、E.L.F.（SJ、SJ-D&E官方粉絲名）支持。活動開始他們一連飆完多曲後，東海、銀赫直接介紹代言的7-11，還說知道粉絲站不動「特別在搖滾區設椅子席」，搞笑又不失貼心的舉動，獲得整場滿滿的笑聲與尖叫；搞笑的不只一樁，銀赫跳到一半褲子破掉，東海還故意掀起來，相當失控。東海、銀赫一開場就帶來《Rock Your Body》、《Twisted》、《B.A.D》、《Danger》等曲，過程中舞台還放送煙火特效，接著就是2人的「中文練笑話」時間，東海要求全場「咕咕叫」，結果沒人理他，他看大家沒反應就質問：「你們心情不好嗎？」歌迷才「給面子」出聲做反應。銀赫連飆中文：「大家又見面了！好久不見！又見面了！身體好嗎？吃飯了嗎？」全場高喊「還沒」，2人居然做出代言7-11的手勢，相當稱職的說：「我的演唱會以後，你們一定要去7-11。 7-11有很多的東西對吧？剛才我們吃了7-11的菜。」突兀的發言讓全場笑瘋。事實上，SJ-D&E在10月底接下7-11代言，推出的聯名商品包含「韓式部隊鍋湯便當」、「韓式辣魷魚拌麵」、「韓式糖餅麵包」、「韓式燒肉泡菜飯糰」與飲品，東海就用中文說：「你們看了我們廣告嗎？可愛嗎？帥嗎？」還推薦大家可以吃飯卷（飯糰），代言人當的非常稱職。SJ出道至今近20年，粉絲年齡層男女老少都有，他們數次在台開唱時，坦言知道很多歌迷站不動了，在韓國開唱時還曾被粉絲要求要有座位；所以今天的演唱會上，銀赫自豪說：「因為大家好像有點累，所以這次準備了座位給大家，是不是很棒啊！」東海接著問：「大家方便嗎？」但還是希望大家聽到HIGH歌時，可以適時站起來一起HIGH。結果好笑的來了，他們唱到《Oppa, Oppa》尾聲時，銀赫突然轉身背對觀眾，還示意東海看自己，隨後台下立刻丟上外套給他，銀赫立即綁在腰上，還把布料往前轉，原來他的褲襠大破一個洞，所以表演《Can You Feel It?》時，東海就一路拉著他，舞者邊跳舞邊看笑話，還脫下自己的牛仔外套給銀赫，做雙重防護的動作相當荒唐爆笑。東海超皮的掀開銀赫的外套，銀赫慌張表示：「剛剛有小小狀況，非常小的狀況，有可能變成大事故，所以我用時尚來化解危機...」東海不顧隊友死活：「給我看！喔？要給你們看嗎？」聽的銀赫超傻眼：「你們瘋了嗎？這個怎麼給你們看啊？」東海正經接話：「我很羨慕，好像有點涼快～」銀赫害羞回：「跳的時候，風一直灌進來！」他最後決定到後台整理，邊離開邊喊：「各位冷靜一點！！！」留下東海獨自撐場化解尷尬，銀赫換完褲子回到舞台上，大跳《太完美》展示完美的新衣服給大家看。