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▲阿信拒絕把〈好聚好散〉拿回來重新編曲。（圖／翻攝自阿信臉書）

不少人都熟知，五月天創作非常厲害，且許多詞曲都是主唱阿信寫的，但其實阿信高一時就已經開始譜曲寫詞，當時剛完成第一個創作〈好聚好散〉，就被任賢齊收錄在專輯《飛鳥》當中。但多年後阿信接受廣播訪問，透露團員們聽到這首歌，都忍不住會大笑，他每次都很納悶，「我不知道為什麼，明明是一首很好聽的歌啊。」阿信2001年上吳建恆主持的中廣《娛樂E世代》接受專訪，曾透露高中的時候，上課都要通勤很長一段時間，大約是高一的時候，每天都在公車上待3小時，當時在坐車的時候，都會有旋律跑進腦中，他慢慢就譜寫出〈好聚好散〉這首歌。他也說在那之前根本不知道自己會寫歌，也沒想到有一天自己寫的歌會被任賢齊拿去唱。阿信透露，當時他一開始用〈好聚好散〉這首歌去參加學校的歌唱比賽，同學都有聽過他唱那首歌，結果之後在電視上聽到任賢齊演唱，大家都說：「好奇怪的感覺！」他也說當時五月天還沒成立，所以當時他是自己拿著吉他上去表演，但不知道為什麼當時團員聽到這首歌，都忍不住一直嘲笑，他不解表示：「明明是一首很好聽的歌啊。」吳建恆當時好奇問，「有沒有考慮拿回來找個時間找五月天其他團員重編？」阿信隨即拒絕，直喊「不要！」至今也沒再聽過阿信唱這首歌。現在五月天演唱會上，有不少歌迷會點唱五月天以前的冷門歌曲，或是以前替別人寫過的歌曲，不過五月天幾乎沒有唱過〈好聚好散〉。近來又有粉專分享阿信當時創作的故事，就有不少粉絲表示，「這首歌創作好好聽，好期待阿信再唱一次」、「快納入點歌筆記本！」