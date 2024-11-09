我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Lisa對LABUBU相當癡狂，購入不少周邊和娃娃。（圖／IG lalalalisa_m）

▲LABUBU是一系列的小精靈，每隻都很像，不過有不同的顏色和裝扮。（圖／pinterest）

▲Lisa收藏的LABUBU娃娃。（圖／IG lalalalisa_m、POP MART）

▲和Lisa同款的LABUBU。（圖／POP MART）

最近台灣掀起一波LABUBU搶購潮，這隻擁有尖耳朵、頑皮微笑和鋸齒狀牙齒的小精靈，近期成為收藏界的寵兒，身價也迅速飆漲，據傳一隻巨型LABUBU娃娃已經炒到近2萬元天價，不過卻有不少網友對此十分無感，不理解其收藏價值，而事實上LABUBU會變成大眾追捧對象的原因，正是因為女團Blackpink成員Lisa所帶起的風潮，而Lisa所持有的LABUBU款式也隨之曝光。雖然LABUBU在2015年推出時，就已經有一定的知名度，但真正讓它在全亞洲掀起風潮的正是Lisa，近期她不斷在社群上曬出她和LABUBU的照片、影片，更開心表示自己買到萬聖節版本的LABUBU，讓它的身價立刻飆漲，在市場上炒到天價，也證明了女神的帶貨能力相當驚人！事實上，LABUBU有個冷知識，它其實是一群小精靈，而不是一隻，它是泡泡瑪特（POP MART）推出的盲盒，由香港藝術家龍家昇（Kasing Lung）創作，原型就出自其繪本《神秘的布卡》，有別於傳統意義上的可愛形象，LABUBU看上去有些怪異，它的特色是擁有直立的尖耳朵，但眼睛卻特別大，還有9顆尖尖的小獠牙，身高和貓差不多，不過沒有尾巴。而《NOWnews今日新聞》記者也剖析了Lisa曬出過的同款LABUBU和其周邊小物，分別是「心動馬卡龍系列青提果果綠色」、「MOKOKO手提包」、「LABUBU雙層玻璃杯盲盒浪漫杯」、「坐坐派對系列搪膠毛絨」、「The Monsters春天野在家系列」、「心動馬卡龍系列荔枝莓莓」幾乎是多到數不清，可見就算是女神也擋不住盲盒的魅力。