我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李宗盛（上）、ELLA（中）、張清芳（下）都到場支持陶喆。（圖／記者吳翊緁攝）

▲「黑范夫妻」也送上花籃祝福陶喆攻蛋順利。（圖／記者朱祖儀攝）

陶喆睽違10年今（9）日帶著全新巡迴演唱會「𝐒𝐨𝐮𝐥 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐈𝐈」回到台北小巨蛋，這次是他第4度攻蛋，創下新里程碑。2場演唱會共吸引2.2萬人，首場演唱會還有許多演藝圈大咖到場支持，包括李宗盛、張清芳、Ella、侯佩岑等人，80歲的陶媽媽王復蓉、陶喆老婆Penny也到場力挺，Penny受訪時透露平時夫妻甜蜜生活，透露老公平時會在家裡彈〈普通朋友〉的前奏，覺得對方非常帥，還說「這次陶喆為了台北場的演出真的很認真準備。」陶喆今天穿著牛仔吊帶褲加上白色外套帥氣登台，背吉他飆唱〈Runaway〉、〈小鎮姑娘〉、〈王八蛋〉揭開週末夜序幕，砸下5000萬成本製作回饋粉絲，打造超長延伸舞台互動。而首場不只有萬名歌迷到場支持，首日陶媽媽王復蓉、老婆Penny也沒有缺席，李宗盛、張清芳、賈靜雯、修杰楷、Ella、侯佩岑、黃宣等眾多星友也到場觀看。Penny透露，這次想聽陶喆唱〈似曾相識〉，自己特別喜歡這首歌，這次巡演也還沒有聽到這首，所以希望對方可以唱，被問到2人是否有定情曲？她則說，彼此沒有特別的定情曲，但對方在家會彈〈普通朋友〉的前奏，讓她忍不住看到著迷，覺得對方很帥。Penny也說，最近陶喆為了這場演唱會有點忙，自己出門前也有替對方加油，兒子也有到現場，不過現在都在後台狂奔。不只今天到場，週五總彩排時，陶喆兒子也站在台下拿著螢光棒，為爸爸加油打氣的萌樣相當可愛。陶喆在演藝圈的好人氣，也讓後台被花籃放滿，包括周杰倫、王力宏、林俊傑、張小燕、張清芳、楊丞琳、韋禮安、伍思凱、林宥嘉、品冠等人都送上花籃祝福。近來鮮少在螢光幕前露面的「黑范夫妻」黑人陳建州及范瑋琪也同樣獻上祝福，表示「陶喆大師：𝐒𝐨𝐮𝐥 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐈𝐈演唱會，讓我們都在大師的音樂本質中，重啟靈魂力量。」