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▲芬蘭的鄉村不僅沒有自來水和電，就連網路都沒有，為此4人必須全靠自己的力量生存。（圖／tvN YouTube）

▲幾人在芬蘭體驗當地生活。（圖／tvN YouTube）

tvN旅遊實境節目《芬蘭租房生活》，預計在12月6日上線，主持群由郭東延、李帝勳、車銀優、李東輝扛下重任，節目組也腦洞大開，讓4大男神到異國體驗農村生活，其中預告片近日出爐，可以看到李帝勳不僅超會開拖拉機，還大秀電臀舞，而車銀優也不遑多讓，刻意在喝水時曬出結實二頭肌，讓李東輝崩潰喊：「給我適可而止！」《芬蘭租房生活》節目顧名思義，就是讓藝人們在沒有水電，更沒有網路的芬蘭鄉村，體驗當地原始的生活型態。節目以可靠的大哥李帝勳為首，帶領著搞笑的李東輝、忙內（老么）車銀優，以及師奶殺手郭東延，一同在號稱世界幸福指數全球第一的芬蘭當一回農民，雖然目前僅有預告片出爐，不過已經讓粉絲十分期待。從節目組釋出的預告片中，可以看到4人雖然地處異鄉，不過玩得倒是相當開心，李帝勳在幾人在劈柴時跳起電臀舞，而郭東延則是在劈柴時一次到位，還刻意做出自豪的表情，被節目組大力稱讚，不只如此，車銀優也不斷在現場散發男神魅力，就連喝水時都不忘露出二頭肌，讓李東輝忍不住吐槽他適可而止。