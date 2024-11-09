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▲（左起）舒華、Elkie、子瑜上演親親，舒華隊友Minnie問：喝醉了嗎？（圖／Elkie IG）

▲舒華（左）、子瑜（右）開心為Elkie（中）慶生。（圖／Elkie IG）

韓國人氣女團TWICE台灣成員周子瑜與(G)I-DLE的舒華，近日共同為好友Elkie（莊錠欣）慶生，不但在KTV大跳蔡依林經典歌曲《日不落》，更上演「嘴對嘴親親」，有粉絲問舒華的隊友Minnie是否看過影片？她淡定回應：「好像看過，她們喝醉了嗎？」粉絲笑翻表示會崩潰的應該是最常被舒華拒絕親密接觸的薇娟。Elkie日前在IG曬出多張慶生照片和影片，感性發文表示：「我是哭包壽星，但流的都是幸福的眼淚。」Elkie特別感謝家人、朋友與粉絲的支持，提到這次生日因為有子瑜和舒華的陪伴而難忘。照片中Elkie手捧花束，並在兩位好姐妹的擁簇下開心微笑，展現她們之間深厚的友情。三人不僅在KTV熱唱，還在影片中嘴對嘴親親，展現深厚的姐妹情，Elkie更在貼文中寫道：「看到最後有很甜的小碎片，愛你們。」這段親親密影片傳回韓國，連(G)I-DLE其他成員也看到了！有粉絲在機場問到成員Minnie是否看過影片時，Minnie淡定回應：「好像看過，她們喝醉了嗎？」爆笑回應引發粉絲熱議。還有粉絲提到，看到影片會最震驚的人，應該是(G)I-DLE的大姐薇娟，因為她平常最喜歡對著老么舒華又抱又親，然而舒華總是會嫌棄拒絕，讓粉絲紛紛笑稱：「想知道薇娟看完這個影片的感想如何」、「薇娟看完會崩潰吧」、「感覺薇娟才應該吃醋」。