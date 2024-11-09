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▲Super Junior-D&E演唱會吸引6000人購票支持。(圖／記者林調遜攝）

▲Super Junior-D&E演唱會在林口體育館舉辦，東海喊話大家要繼續支持他們。(圖／記者林調遜攝）

韓流天團Super Junior-D&E（簡稱SJ-D&E）東海、銀赫今（9）日在林口體育館舉辦演唱會，東海突然拋出震撼彈「我的日子不多了...」，賣老賣慘表示：「我的腰真的很痛！」要求大家不管有沒有錢，都要努力搶到票去看他們的演唱會。演唱會尾聲，東海話多到講不停，銀赫傻眼問他：「你是始源嗎？」因為每次SJ來台開唱時，始源的話總是最多，所以銀赫這噹隊友的舉動，笑翻不少人。東海接著說：「我一直深信，我們來開演唱會的話，大家一定會來為我們應援，我聽說不到幾分鐘全場的票就完售了，我們在準備這演唱會的時候，很多人也都嚇到，我們知道大家給的愛有多多、多大，當然，就算沒到現場的人，我也知道他們的愛有多大。」銀赫表示在能力範圍內，一定會多常來台，話鋒一轉搞笑表示：「如果我們太常來，大家會沒有錢？」東海笑回：「我們做這麼好的演出，不來看不會很難過嗎？大家說我們現在沒有錢、不要來台灣，你們就不來嗎？」銀赫質問：「我們公開行程，但沒有台北場，要怎辦？」全場嚇得高喊「不行！」而原本溫馨的氣氛，東海卻突然喊：「仔細想想，我人生的時間並不長...」更提到腰傷舊疾說：「這樣不行對吧！所以在我們能力所及範圍內，會常來跟大家見面的，我想我能跳的日子應該不多了，我現在腰的真的很痛，我現在是笑著講，我現在感覺自己狀態不太好，想說，啊！我能跳舞的時間就不多了，所以你們來的時候一定要來幫我們應援喔！今天真的辛苦了。」這時場面變成「大型情勒現場」，東海問：「明天不來？都說我跳舞的日子可能不多了！」台下喊「沒有錢」，他秒回：「不！你們有錢！」銀赫接話：「我們都有！」結果全場改喊：「我們沒有票！」2人才無話可說：「啊...這就沒辦法了！今天謝謝你們！」結束搞笑的情勒話題。準備演唱《Share My Love》前，銀赫笑喊SJ-D&E跟SJ演唱會不同的好處，就是他們自己2人來的時候可以說很多話，東海：「所以Super Show我才不說話！」銀赫就爆料神童的行為：「我們說這麼長的話，就會被說『你話太多了嗎』，神童還會把每個成員說多長的時間，每分每秒記下來，害我有壓迫感在講，D&E可以自在講話，真的很好～」也對於今晚能跟台灣歌迷創造美好回憶，直喊「好幸福」。雙帥也承諾，在東海還能跳的時候，會把SJ-D&E帶到台北小巨蛋開唱，當然有機會的話，不排除攻進大巨蛋，結束前東海更不忘喊：「我們日子不多了...」整場相當搞笑，演出也圓滿結束。