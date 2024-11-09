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▲陶喆睽違10年再回到台北開唱，直喊「無法平常心！」（圖／記者吳翊緁攝）

▲陶喆表示，經歷過911恐怖攻擊後，覺得無法寫歌不能只有小情小愛。（圖／記者吳翊緁攝）

▲陶喆老婆Penny透露想聽〈似曾相識〉，結果陶喆今天真的唱了。（圖／記者吳翊緁攝）

陶喆睽違10年，今、明兩日（9、10日）再度站上小巨蛋舞台，2場演唱會吸引2.2萬名樂迷朝聖，這次演唱會也砸下5000萬成本製作回饋粉絲。而今日一開場，陶喆穿著牛仔吊帶褲搭配白色外套現身，一連飆唱多首金曲〈小鎮姑娘〉、〈普通朋友〉、〈流沙〉等，揭開週末夜序幕。陶喆再度攻蛋情緒也非常高昂，透露本來想要以平常心面對台北站，但開唱後發現根本無法平常心。而老婆Penny在演唱會前說想聽〈似曾相識〉，陶喆今天也真的唱了，悄悄在台上放閃。陶喆今日一開場就帶來多首嗨歌，包括〈Runaway〉、〈小鎮姑娘〉、〈王八蛋〉，接著便張開雙手，作勢聆聽全場粉絲的尖叫聲，並感動表示：「前幾天還在告訴自己，台北是我的家沒錯，但要以平常心面對」，不過實際開唱之後，他又忍不住告訴自己，「可是我要怎麼平常心？今天晚上3小時會是一個旅程，我們一起用音樂度過！」看到台下有香港歌迷，陶喆也回想起21年前也曾在台北市立體育場以及香港舉辦「𝐒𝐨𝐮𝐥 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫演唱會」，沒想到21年後還可以延續這個演唱會。接著陶喆再度帶著陪伴大家長大的陶氏情歌開唱，現場螢光海瞬間變化成1997年首張專輯的經典藍色，他深情演唱〈普通朋友〉、〈飛機場的10:30〉、〈流沙〉、〈沙灘〉，一連四首經典情歌帶領全場陶醉唱和著，回到那個當年播放專輯、收音機聆聽的復刻歲月。感情飽滿的陶喆唱完後也向全場歌迷打招呼，表示演唱會晚一點還會和粉絲拉近距離，「我們是可以握到手的！」而演唱會前，陶喆老婆Penny透露，這次想聽陶喆唱〈似曾相識〉，自己特別喜歡這首歌，這次巡演也還沒有聽到這首，所以希望對方可以唱。結果這次台北場演唱會的安可環節，陶喆似乎聽到老婆的話，真的唱了這首歌，和老婆悄悄放閃。演唱會上，陶喆也回憶起做第3張專輯之前，那時候老闆給他很多壓力，一直催促他發行第3張，還說很多歌手都是一年發一張專輯，但他直言，「那個不是我，不太可能，我2年也發不出一張。」但當時2001年他在錄音室，看到911恐怖攻擊的新聞，當下感到非常震驚，創作方向也大為改變，「我覺得音樂要有使命感，不是小情小愛，要關心這個世界，那時候有這麼恐怖的事情，現在也還有戰爭，所以我做了第三張專輯叫做《黑色柳丁》。」