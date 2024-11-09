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▲蔡昌憲和兒子感情非常好。（圖／蔡昌憲 臉書）

跨界主持、戲劇、歌唱等各領域的全方位藝人蔡昌憲，今（9）日和于美人、許志豪一同出席《超級紅人榜》與陽光基金會合作T-Shirt公益義賣記者會，目前育有1子1女的蔡昌憲，今天難得在公開場合談起兒女，他曝光上個月兒子因為撞到桌角，導致下巴大量出血，因此跑到醫院縫了7針，讓他十分自責：「我很心疼，覺得自己應多花時間陪伴他。」蔡昌憲談起兒子日前的狀況，指出兒子當時撞傷下巴後就血流如注，立即送醫沒想到要縫針：「在手術台我壓著他肩膀，他哭到整個臉的微血管看起來幾乎爆掉，因為太痛了，很難想像他當下的痛是我們的千百萬倍。」更自責表示自己應該多花時間陪伴家人，所以近期也努力協助兒子轉移注意力。在演藝事業上一直都十分穩定的蔡昌憲，在2010年將空姐老婆娶進家門，不過老婆今年1月生完女兒後目前還沒復工，談起育兒經，蔡昌憲也有一番感觸：「看小孩狀況，因為女兒是易哭體質比較難顧，當然經濟壓力大，但我很享受這個過程，老婆在家顧小孩、我在外面專心工作，我休假在家時也很享受這份一家人在一起的氛圍。」提到蔡昌憲的空姐老婆，于美人透露今年上半年搭機時，因為感覺服務周到，原先想透過購買免稅商品替她們提升業績，不過後續耳聞寫讚美信會讓空姐更受尊重，因此便將空姐名字記下，寫下信件：「我覺得，想得到好的服務，就要正面鼓勵、勇於讚美，願意善待彼此。」對此蔡昌憲也高興表示：「我們身為空姐的老公，只要覺得服務ok都超願意寫，我老婆有跟我說過可以話就寫一下，他們得到的滿足感很大，雖然沒有獎金。」