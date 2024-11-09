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▲嘉義中埔鄉晚間19時42分發生有感地震，芮氏規模為4.4，地震深度5公里，屬於極淺層地震，震央位於嘉義縣政府東南東方19.8公里。（圖／中央氣象署提供）

▲《NOWnews》今日新聞與中央氣象署串接，APP除了能觀看新聞之外，還能提供顯著有感地震報告。（圖／記者黃韻文攝）

嘉義中埔鄉今（9）日晚間19時42分，發生芮氏規模為4.4有感地震，不少當地人先聽到地鳴巨響後，才感受到搖晃，接連嚇壞直呼「比上次還劇烈」、「嘉義轟好大一聲」。此次地震為嘉義中埔自10月26日起，近15天以來發生的第15起地震，地震專家郭鎧紋示警，未來可能會出現規模5以上的地震，但規模越大機率越低。嘉義中埔鄉晚間19時42分發生有感地震，芮氏規模為4.4，地震深度5公里，屬於極淺層地震，震央位於嘉義縣政府東南東方19.8公里，即嘉義縣中埔鄉。最大震度為4級，發生在嘉義市，就連嘉義縣番路、民雄、太保市、大埔以及台南市白河都有3級震度，雲林縣2級震度，高雄市、南投縣、彰化縣則為1級。對此，不少嘉義鄉民指出，這次還先聽到「轟」地鳴巨響，才開始感受到搖晃，不禁紛紛嚇喊，「中埔搖很大嚇死了」、「水上超有感」、「嘉義轟好大一聲」、「比上次還劇烈」、「有地鳴的聲音」、「嘉義東區很有感⋯先地嗚再震」。地震專家郭鎧紋示警，此次地震和1941年規模7.1、釀360人死亡的中埔大地震位置相近，且是嘉義中埔自10月26日起，近15天以來發生的第15起地震。郭鎧紋分析，嘉義縣今年地震頻繁，主要是有今年有三個群震在發展，包含「嘉義縣義竹鄉和布袋鎮群震」、「嘉義縣中埔鄉群震」及「嘉義縣朴子市太保市群震」，目前嘉義中埔地震規模最大為4.9，「搞不好以後會出現5以上（地震），但規模越大機率越低。」地震警報是透過地震觀測站快速測報，由於電磁波速度快於地震波，可對較遠於震央的地區發出警報，爭取在破壞性地震S波（橫波）抵達前，先以警報通知民眾避難。不過，若是擔心自己收不到國家級警報的人，可以下載《NOWnews》APP，《NOWnews》今日新聞與中央氣象署串接，APP除了能觀看新聞之外，還能提供顯著有感地震報告。當台灣發生規模較大、震度影響範圍較廣的有感地震，讀者便可在第一時間收到推播，得知中央氣象署的即時地震站資料，包括地震時間、各地區預估震度。根據記者實際測試，《NOWnews》APP推播速度較地震震波提早約3至4秒，可幫讀者多爭取一些反應時間，減緩恐慌心理。