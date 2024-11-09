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▲李宓親餵2女兒的畫面十分溫馨。（圖／李宓 臉書）

在主持、歌唱、演戲方面都十分擅長的40歲女藝人李宓，因為父親是台灣資生堂集團前董事長，而被封為「資生堂千金」，目前和脫口秀演員老公廖振宏（阿Q）結婚3年，育有2子1女，今年10月又生下雙胞胎女兒，正式升格5寶媽，而她近期也曝光親餵兩個小女兒的照片，畫面中李宓露出F罩杯上圍，慈愛的看著女兒，母愛大噴發。從李宓分享的寫真照中，可以看到她將襯衫扣子解開，露出傲人上圍，將2個雙胞胎女兒抱在胸前親餵，整個畫面十分溫馨，而她低頭看向寶寶，散發母愛和幸福的眼神也讓粉絲大讚非常有母愛，而李宓也透露，這是她首次次同時親餵雙胞胎，十分有成就感：「因為平常沒有人幫忙，很難同時喬兩個寶寶的姿勢。」加上雙胞胎兒子中有一個不願意親餵，所以一直沒有親餵兩兄弟。而李宓也欣慰表示：「這次的哺乳寫真絕對是一輩子的紀念，畢竟人生中哺乳的時間我也才短短幾個月而已，可惜我不是個奶水多的母親，沒辦法改變。」不過她也隨即對自己喊話：「但我想當個讓小孩們都幸福的母親。」李宓也分享了拍攝全家福的過程：「剛好那天颱風天放假，所以淮淮如如也不小心一起拍攝進來了。」不過她也遺憾透露其中一個女兒萱萱沒有參與：「只有萱萱還在阿公家，所以沒有拍到。」不過一系列的照片瑕不掩瑜，還是讓網友忍不住大讚：「好美」、「恭喜李宓，超美的」、「漂亮」、「美麗的媽媽」、「非常可愛」、「真是圓滿的一家」、「幸福」、「好美好有母愛的媽媽！」