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▲台灣高爾夫選手詹佳翰再度奪冠，並朝著日巡賽目標前進。（圖／詹佳翰提供）

台灣高爾夫選手本賽事原計畫進行三回合，但因颱風攪局，被迫縮減至兩回合決勝負；而詹佳翰於去年接受濰視眼科的SMARTtransPRK不掀瓣雷射手術，視力改善後，成績也大幅提升，更一舉摘下ThreeBond封關站的冠軍，終結「萬年老二」的困境。詹佳翰坦言，高球賽事需要高度專注，加上難免會有風沙，眼睛容易乾澀。雷射手術後不用戴隱形眼鏡出賽，打球準確度和穩定性都提升。參加日本職業巡迴賽是詹佳翰兒時的夢想，詹佳翰父親熱愛高球，耳濡目染，幼稚園就拿過球桿，之後也逐漸展現天賦，高中時首次擊敗父親，他笑說，「爸爸能夠輕鬆打到70桿左右，小時候他都是我的教練。」詹佳翰父親是國立體育大學的博士，專研運動生物力學，並將其應用於高爾夫訓練中，也非常支持詹佳翰朝職業之路邁進。挑戰日本巡迴賽一直是詹佳翰的夢想，如今25歲的他正值職業生涯關鍵期，渴望藉此機會實現這個長久以來的目標。同時，