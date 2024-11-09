我是廣告 請繼續往下閱讀

▲滿漢大餐不僅穩坐超商大碗麵Top1地位，還是2023年家樂福「牛肉口味泡麵」銷量第一名。（圖/品牌提供）

▲Hans 已經連續9年給予「叻沙全麥拉麵」第一名殊榮。（圖／翻攝YT@The Ramen Rater）

泡麵不僅便宜又方便煮食，是不少學生、小資族月底好朋友。而亞洲泡麵百百款，各國特色都不同。《日本經濟新聞》就邀請7名專家來鑑賞，共同評選出亞洲前10大最適合配飯吃的泡麵，其中台灣滿漢大餐「蔥燒牛肉麵」、曾拌麵「香蔥椒麻」以及KiKi「蔥油拌麵」皆擠進榜單，滿漢大餐更奪下第二名佳績；而第一名則是紅遍全球的新加坡Prima Taste「叻沙拉麵」，在「泡麵之神」Hans Lienesch公布的2024全球前十大美味泡麵排行中，也同樣坐穩冠軍寶座。《日本經濟新聞》今年請來7名專家，共同評比挑選出亞洲10款最具特色的泡麵，評選標準為方便烹煮、適合配飯吃。其中在排行榜中，可見台灣有3款泡麵入選，為台灣滿漢大餐「蔥燒牛肉麵」、曾拌麵「香蔥椒麻」以及KiKi「蔥油拌麵」，前兩者分別以460分及250分，奪下第二名及第八名，成為台灣泡麵之光。第1名：新加坡Prima Taste「叻沙拉麵」第2名：台灣滿漢大餐「蔥燒牛肉麵」第3名：韓國農心「魷魚炒碼麵」第4名：泰國YumYum「酸辣蝦味濃湯麵」第5名：馬來西亞MyKuali「檳城白咖哩麵」第6名：韓國八道「炸醬麵」第7名：韓國農心「浣熊麵」第8名：台灣曾拌麵「香蔥椒麻」第9名：泰國iMee「綠咖哩雞風味麵」第10名：台灣KiKi「蔥油拌麵」而第一名新加坡Prima Taste「叻沙拉麵」，因甜辣口味及蝦香高湯獲得510分，該款泡麵不僅完美重現新加坡叻沙的獨特滋味，東南亞特有的海鮮風味也還原地相當到位，自2011年推出之後，年銷售量就達到200萬包。不只如此，美食部落客「泡麵之神」Hans Lienesch日前公布的2024全球前十大美味泡麵排行中，第一名也是新加坡Prima Taste「叻沙拉麵」，且已連續9年稱霸，Hans Lienesch直言：「它一直位列我的全球十大名單是有充分理由的，它的麵條粗而有嚼勁，帶有工匠的感覺。而肉湯部分也超乎想像，濃郁可口、油膩、豐盛，非常飽滿。」