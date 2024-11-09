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2024美國總統大選由共和黨候選人川普（Donald Trump）獲勝，川普在選後已經與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）也有參與，烏克蘭方表示，整個通話的過程「溫暖且愉快」。不過，川普顧問蘭札（Bryan Lanza）今（9）日接受《BBC》訪問時表示，川普政府將會專注在取得和平，而非替烏克蘭贏回領土，蘭札呼籲基輔當局也應該這麼做，並稱「克里米亞已經失去了」。根據《BBC》報導，蘭札表示，川普政府非常願意了解澤倫斯基的和平願景為何，但是如果澤倫斯基堅持只有拿回克里米亞才能實現和平，「那麼就代表他並不認真看待此事」。克里米亞於2014年就遭到俄羅斯吞併，至於俄羅斯在2022年後佔領的烏東領土，蘭札則沒有提及奪回這些領土是否也是不切實際，而是再度強調奪回克里米亞「不是美國的目標」。蘭札表示，澤倫斯基曾說只有奪回克里米亞才會考慮和平協議，但是「我們已經向澤倫斯基傳達這個訊息：克里米亞已經失去了」，蘭札指出如果澤倫斯基仍要為奪回克里米亞而戰，「那麼你就得靠自己了」。蘭札強調他非常尊敬烏克蘭人民，認為他們都像雄獅般擁有決心，但是美國的首要任務是「達成和平、停止殺戮」。蘭札說，「要對烏克蘭說的是，提出符合現實的和平願景，而不是勝利的願景，讓我們開始進行誠實的對話」。蘭札也批評拜登政府對烏克蘭的支持不上不下，從一開始就沒有給予烏克蘭贏得這場戰爭的能力和武器，且還對烏克蘭設下許多限制。