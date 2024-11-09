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▲孫盛希拿到金曲歌后寶座後，在出道10年時站上北流開唱。（圖／滾石唱片提供）

「金曲歌后」孫盛希今（9）日晚上於北流舉辦「I」Can’t Be Left Alone演唱會，是她第一場近5000人演唱會。此次演唱會充滿彩蛋，孫盛希不但演唱出道10年來的經典歌，還難得解放事業線，更找來多組嘉賓，包括師弟U:NUS高有翔、「潮流女聲」Karencici及「潮甜女神」關詩敏輪番獻聲；演唱會壓軸來賓更有請「星光學長」林宥嘉驚喜登場，視「學長」為理想型的孫盛希也開玩笑說，林宥嘉當年結婚的消息讓她心碎，直喊：「怎麼沒有等我。」孫盛希今天於北流舉辦籌備許久的演唱會籌備許久的演唱，此次演出集結她10年來的精華，從節目的安排、舞台視覺與呈現等，孫盛希皆親自參與，關於開唱前的心情，孫盛希笑說：「一切很OK！就是維持平時狀態，保持營養、早點睡、少講話，踏實練習！接下來就是靜心，最近也有在家練書法放鬆心情。」此次演唱會勝於以往規模，除了硬體、舞台、燈光設計再升級，包括造型與舞台配置皆超越過去專場規格，共有9位舞者與Full Band樂手，期望帶給樂迷視覺、聽覺的享受。演唱會開場，孫盛希以〈Unwind〉揭開序幕，緊接著〈Bullet〉到〈INFP〉、〈潛伏期〉、〈清醒夢〉等，強烈的視覺與燈光效果，帶著觀眾走進孫盛希的創作及演唱時的心理狀態。接著師弟U:NUS高有翔現身合唱，為演唱會帶來一波高潮，孫盛希演唱到〈Adddicted〉時，Karencici也突然現身，首次與孫盛希同台合唱這首歌，孫盛希感動表示：「我們是發行後一年才第一次首唱，覺得很開心！」接著壓軸嘉賓登場，這位就是「星光學長」林宥嘉，提到與「學長」間的回憶，孫盛希害羞分享有一次在校園演唱會得知林宥嘉在同一場，因此特別請經紀人改了高鐵票，為了要留下來跟「學長」打招呼及合照，但沒想到合照完隔幾天，林宥嘉就結婚了，孫盛希開玩笑說，「學長怎麼沒有等我！害我到現在還在找。」林宥嘉則笑回，「太謝謝你的支持，竟然有歌迷聽到我結婚心碎，好榮幸。」