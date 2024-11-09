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▲《原子少年2》天狼星帶來歌曲《Sirius》，最終成績為第3名。（圖／翻攝愛奇藝）

▲《原子少年2》克卜勒帶來歌曲《Ghost》，最終成績為第2名。（圖／翻攝愛奇藝）

▲《原子少年2》小行星帶來歌曲《熊心豹子膽》，最終成績為第1名。（圖／翻攝愛奇藝）

▲《原子少年2》風行者帶來歌曲《逆風Cl!max》，最終成績為第4名。（圖／翻攝愛奇藝）

▲《原子少年2》晨之星帶來歌曲《Beautiful Day》，最終成績為第5名。（圖／翻攝愛奇藝）

▲《原子少年2》第1名出爐，由小行星奪下冠軍寶座。（圖／翻攝愛奇藝）

選秀節目《原子少年2》眾所矚目的總決賽在今（9）日播出，最後的冠軍團由「小行星」奪下，並獲得獎品百萬豪車與廣告、單曲機會，陳彥旭開心喊話：「我們已經變大行星了！」並感謝粉絲們一路支持， 另外在決賽擔任導師的徐若瑄在最後驚喜宣布「諾亞方舟計畫」，唱片公司將從所有選手中選出潛力少年們，組成限定團！決賽一開始先由天狼星帶來歌曲《Sirius》，徐若瑄直呼：「第一組就這麼炸！我完全被征服了，我很像在小巨蛋看演出。」並大讚潘永安：「你在裡面最嬌小，但你的力量真的很強大，外套都變成你的武器。」潘永安的外婆親自來看他表演，外婆一開口台上的潘永安就忍不住爆淚，向外婆、媽媽感性告白：「我愛你」。天狼星的表演獲得4位導師一致給了8分，共獲得滿分32分的好成績。第二個上場的克卜勒帶來的曲目是《Ghost》，因為賽制關係之前被分到鑽石星球又回到克卜勒的東翰，坦言整個過程很沒安全感，常常會找不到歸屬感，然而洪暐跟他說：「你是回來，回到我們這個家庭」李定也表示東翰回來以後，他更珍惜和東翰的時光。克卜勒精彩的表演讓徐若瑄大讚：「不敢相信我剛剛看到什麼，表演很有張力。」還特別cue了穿中空裝的東翰，對他亦柔亦剛的表現印象深刻。坤達則稱讚李定和東翰一起的表演的部分很厲害，兩個人同時在發光。東翰則自爆表演中有小插曲：「我從來沒親過男生，剛剛不小心親到李定！」引發尖叫，除了歐弟給7分以外，其餘導師都給了8分，總分獲得31分。小行星帶來的《熊心豹子膽》讓導師們超級吃驚，坤達認可這是今天最誇張的演出，小行星完全放開一切，讓大家看到真正的他們，歐弟則用「看著小男孩經過變聲期、變成男人」來形容，大讚他們可塑性很高，徐若瑄更是驚呼自己毫無心理準備，沒想到會有這麼大反差，表示自己看到目不轉睛。陳彥旭的爸爸媽媽也都來到現場，爸爸看著兒子帥氣演出直接落下男兒淚喊：「我們家小男孩真的長大了」，還主動要求想抱抱、親一下兒子，場面相當動容，小行星也獲得了隊伍在比賽期間的第一個滿分32分。風行者以一首《逆風CL!MAX》迎戰總決賽，郭哲愷認為風行者一直有著不和諧的和諧感，花花則覺得這次舞台可以呈現風行者最核心的樣子，表演的最後廖鴻達還獻上吊鋼絲演出，讓徐若瑄都大嚇到，作勢離開：「我要走了！你們自己評！」並表示自己印象最深刻的選手是花花，展現了強大的魅力。從黑洞被救回的康平坦露心聲：「很開心回到舞台，失去過更懂得珍惜。」雖然表演拿下31分，但成員們不沮喪，互相鼓勵：「享受舞台是我們的初衷！」不同於其他隊伍，晨之星選擇不是炸裂舞曲、而是抒情風的《Beautiful Day》，想要當作送給粉絲的禮物，伍承慶在最後的練習中坦言過去自己只想當C位、只想自己唱歌跳舞，但現在他懂得和夥伴們一起前行，禾雁凱則說這首歌除了想送給粉絲，也想送給凱杰、壬豪、洸銘、傳欣等曾是晨之星一員的夥伴們。然而歐弟對表演內容狠下心講評：「我知道你們很有自信，想說今天就是要跟別人不一樣，選擇抒情歌，但老實說真的難度很高，越簡單的舞越難跳，我看到有錯誤的地方，我都會想為什麼會這樣？很為你們很不捨。」最後他們的分數為27分。所有演出結束後，和其他分數綜合評比，名次終於揭曉。第5名到第3名分別是晨之星、風行者、天狼星，冠亞軍果不其然由呼聲都很高的克卜勒、小行星競爭，最後由小行星以2分之差獲得冠軍寶座，成員們開心感謝所有工作人員、製作人和每個粉絲，陳彥旭直呼：「我覺得我們已經變大行星了！」最後徐若瑄還加碼宣佈了好消息：「除了恭喜冠軍團以外，其他其實還有很多很棒很優秀的團員，我們不能讓你們的魅力被埋沒，原子少年將啟動諾亞方舟，唱片公司將會從所有的少年之中挑選潛力少年，組成一個限定團！」名單將在12月公布，讓粉絲們相當期待。