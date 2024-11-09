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▲Ryu和Yuma（左）都在搞外遇，根本精彩的8點檔。（圖／《Ryuuu TV》YouTube）

▲2021年，Yuma和Tommy曾一起拍片，捉弄在睡覺的Ryu，Ryu（下圖）還無奈的乖乖幫2人剪片。（圖／《Ryuuu TV》YouTube）

▲Tommy（左起）、Yuma、Ryu還一起去過環球影城，讓人看傻眼。（圖／Yuma IG）

▲Ryu的新歡、中國女畫家全文聲明，她抖出是Yuma跟Tommy出軌在先。（圖／女畫家IG）

擁有181萬訂閱的網紅夫妻Ryu和Yuma的頻道《Ryuuu TV》深受觀眾喜愛，沒想到2人今（9）日卻傳出婚變，Yuma起初表明無法解釋，隨後爆出Ryu劈腿中國女畫家，Ryu因此被網友罵翻；隔了數小時後，被指是小三的女畫家不忍了，抖出是Yuma跟另一位YouTuber Tommy外遇在先，堅持沒有介入Ryu和Yuma的婚姻，更扯的是，Ryu、Yuma、Tommy三人還一起出遊、拍片過，Tommy還私闖Ryu的家，模仿Yuma捉弄熟睡的Ryu，畫面真是綠爆了！回顧事情開端，Ryu先是被爆出軌，引來網友群起撻伐，而他「出軌」的對象是一名中國女畫家，但女畫家稍早在IG發長文對決Yuma，指出2023年底，Yuma和同為YouTube頻道《TommyTommy Japan》的經營者Tommy外遇，自己是2024年4月才和Ryu認識，因此她並未介入2人的婚姻，女畫家最後喊話Yuma：「Yuma小姐，薄情寡義是妳、背信棄義是妳、落井下石的還是妳。我難以想像妳是多麼自私，才會在這場鬧劇裡發出最後的封頂之作——那三條story！」案外案讓許多人看傻眼。從女畫家的線索去查，發現Ryu、Yuma、Tommy彼此早認識，還一起出遊拍過片，在《Ryuuu TV》頻道上，也發現一支2021年的12月的「早上被突擊了！兩位調皮日本人的日式早餐驚喜」影片中，Yuma趁著Ryu熟睡，外出接Tommy，2人還提議捉弄Ryu，Tommy要假裝Yuma並用撒嬌的語氣叫Ryu「老公」以及起床，醒來的Ryu雖然震驚，但沒有生氣，反而還幫2人「剪出這支影片」，被綠了都沒發現，讓人同情萬分。而上述中的時間軸「2023年底，Yuma和Tommy外遇」來看，推算2人應該在2021年拍片時就搭上線，漸漸產生情愫而做出違背倫理的舉動；不過目前都是女畫家的指控，Ryu、Yuma、Tommy尚未對此事作出回應，Tommy的IG也被粉絲灌爆，大家都希望女畫家說的都不是真的：「如果不是拜託回應！」、「Tommy該出來跟粉絲們解釋一下了吧！」討論相當激烈。關於這場鬧劇：發那篇備受非議的動態的時候，我和Ryu及好友數人正在喝酒聚會，並不知道Yuma小姐在一個小時前發了那條令人悱惻的帖文。原本只是想整理一下最近的作品發出來，僅此而已別無其他目的。在酒精營造的氛圍中聽到了「要加文字啊加上大好き」為鬧劇的築成增加了重要的磚塊。之後所有人都喝醉了，也就沒有人看手機了。2023年底Yuma出軌同為YouTuber的tomitomi，並疏遠Ryu。2024年4月，我和Ryu相識。我認識Ryu的時候，他已經獨自從一段漫長的心理自癒中走出來。這個過程有多漫長呢…Ryu剛有所察覺的那個瞬間全身發麻，但沒有給過Yuma小姐一點脾氣，他試圖去理解這個事情，最後得出結論：可能我給不了Yuma她想要的刺激吧。而Yuma小姐在Ryu拉她手臂的時候直接甩開並說出了十分傷害Ryu的話「難道你在喜歡一個人的時候，可以忍受和別人有肢體接觸嗎。」在Yuma小姐和tomi先生的某個剛約完會的晚上，Ryu還為亂糟糟的Yuma遞上了50萬元的包包作為交往十週年紀念的禮物。Yuma小姐出於愧疚，讓Ryu去風俗店玩。Ryu無法接受這個提議，但開始頻繁來東京找朋友喝酒，我們就是在這個情況下透過共同的朋友認識的，聽著Ryu在ktv唱著一首首曾經唱給Yuma小姐的歌認識的。我判斷Ryu已經從上一段感情走出來了，我接受了這段感情。這意味著我介入了別人的婚姻，但我並未介入別人的感情。Ryu從頭到尾都有好好保護Yuma，這也成為了我們唯一的吵架素材，甚至多次差點分開。他說他們雖然沒有戀愛的感覺了，但他還愛Yuma這個人，如果Yuma想要分開了，他也會盡可能給她好一點的生活。他不會在Yuma面前接我的電話，即使雙方心知肚明他也不想Yuma聽到別的女生的聲音。即使是現在，他也在保護Yuma，他說「我名聲爛一點沒關係啊，我還可以做別的工作」。我沒有這麼溫柔的心。Yuma小姐，薄情寡義是你、背信棄義是你、落井下石的還是你。我難以想像你是多麼自私才會在這場鬧劇裡發出最後的封頂之作——那三條story！我無法接受，Ryu一直如此守護的人，會在這種時候做出這樣的第一反應；我無法接受，在這次風波中Ryu承擔了一切輿論，而Yuma小姐你獨自享受觀眾對你的保護；我無法接受，這樣溫柔的人還要替真正的婚姻過錯方承受謾罵。最後致關心我的朋友：不用擔心我，我沒事。我只會更勇敢、堅定、更有智慧。