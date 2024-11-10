2024世界12強棒球賽程展開！本屆中華隊和日本、韓國、古巴、多明尼加、澳洲爭取2席晉級名額，台灣也取得預賽B組的主辦權，分別會在台北大巨蛋和天母棒球場進行，《NOWnews今日新聞》也透過本文整理12強賽程、分組名單、中華隊名單、直播等相關資訊。

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🟡12強是什麼？和經典賽差在哪？

2013年世界棒壘球總會成立後，認為世界頂級棒球賽事過少，因此在2014年宣布創立「世界12強棒球賽」，並定於2015年11月舉行首屆，每4年舉辦一次，與世界棒球經典賽間隔2年舉行。

而12強和經典賽皆屬於最高層級的棒球國際賽，不過「經典賽」允許全數MLB球員參賽，且只要父母擇一是該國出生，就可以代表國家出賽；12強則是本身在MLB 40人名單的球員不能參與，且需要擁有「國籍」才能替國家出賽；簡單來說，「經典賽」可視為國家比球硬實力的對抗，12強則較能反映各國職棒或國內聯賽的強度。

▲中華隊旅美好手林昱珉扛起王牌，首戰交手韓國有望掛帥先發。（圖／記者林柏年攝）
▲「世界12強棒球賽」，並定於2015年11月舉行首屆，每4年舉辦一次，與世界棒球經典賽間隔2年舉行。（圖／記者林柏年攝）
🟡12強賽制

12強隊伍將被拆分成A、B兩組，一組6隊，預賽階段進行「單循環賽」，ABㄉㄨ戰績最好的前兩名將進入第二輪的「超級循環賽」，超級循環賽中的獲得前兩名的國家能夠進入冠軍賽。

🟡12強2024年分組

📍A組：墨西哥（世界排名第2）、美國（3）、委內瑞拉（6）、荷蘭（7）、巴拿馬（10）、波多黎各（12）

📍B組：台灣（5）、日本（1）、韓國（4）、古巴（8）、多明尼加（9）、澳洲（11）

▲世界棒壘球總會（WBSC）公布年底世界12強分組名單，中華隊和強敵日本、南韓同組。（圖／翻攝自世界棒壘球總會官網）
▲2024年12強棒球賽分組名單，中華隊和強敵日本、南韓同組。（圖／翻攝自世界棒壘球總會官網）
🟡12強賽程

📍中華隊賽程（台北大巨蛋）
⚾️11/13 18:30 中華 vs 韓國 
⚾️11/14 18:30 中華 vs 多明尼加
⚾️11/16 18:00 中華 vs 日本
⚾️11/17 18:30 中華 vs 澳洲
⚾️11/18 18:30 中華 vs 古巴

📍B組他國賽程
⚾️11/13 18:00 澳洲 vs 日本（日本名古屋巨蛋）
⚾️11/13 18:30 多明尼加 vs 古巴（天母棒球場）
⚾️11/14 18:00 古巴 vs 韓國（天母棒球場）
⚾️11/15 15:00 多明尼加 vs 澳洲（天母棒球場）
⚾️11/15 18:00 韓國 vs 日本（台北大巨蛋）
⚾️11/16 12:00 澳洲 vs 古巴（天母棒球場）
⚾️11/16 18:30 多明尼加 vs 韓國（天母棒球場）
⚾️11/17 18:00 古巴 vs 日本（天母棒球場）
⚾️11/18 12:00 澳洲 vs 韓國（天母棒球場）
⚾️11/18 18:00 日本 vs 多明尼加（天母棒球場）

▲林安可在交流賽對戰捷克轟出滿貫全壘打，助中華隊逆轉戰局，率隊以10：3大勝，被列為中華隊第四棒人選。（圖／記者朱永強攝）
▲2024年12強棒球賽，中華隊5場預賽都會在台北大巨蛋開打。（圖／記者朱永強攝）
🟡12強中華隊名單

📍投手（13人）：林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71。

📍捕手（3人）：林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95

📍內野手（7人）：張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90。

📍外野手（5人）：邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98。

🟡12強直播

📍電視：緯來體育台、東森新聞台、愛爾達體育台（MOD）
📍網路直播Hami Video愛爾達 ELTA.tv

▲本屆中華隊投手戰力評級A；打擊方面，儘管長打火力稍顯不足，但具備穩定且富經驗的打線，評級B+；守備陣容由江坤宇、陳傑憲等核心帶領，形成牢固的防線，守備評級A-。整體來看，中華隊投手和守備具備一定實力，而打擊部分雖有潛在隱憂，但整體還是具備競爭力。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲本屆中華隊投手、守備具有一定實力，打擊則略有火力不足的潛在隱憂。（圖／NOWnews社群中心製圖）

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