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▲《歌劇魅影》電影版在台上映後，音樂劇才有機會來台上演。（圖／摘自IMDb)

▲《悲慘世界》也是直到電影版在台上映後，才在台知名度暴增。（圖／摘自IMDb)

歐美歌舞片，在台灣沒有4、50年前那麼吃香，台灣的迴響常常和全球其他地區有很大差別。其實包括《歌劇魅影》、《悲慘世界》、《西城故事》等好萊塢歌舞片，都是翻拍自轟動的舞台劇，因而本身就已算知名IP，未推出前早就受到歐美影迷高度矚目，但在台灣卻常要等到電影版推出，原本的音樂劇才有機會來台上演，電影反倒成了舞台劇原版的最強宣傳工具，和歐美相比，訊息接收太慢。近日即將在台上映的歌舞大片《魔法壞女巫》，極有可能再度印證此情況。早年台灣電影觀眾比較接受歌舞片，卻比較少人有機會去歐美遊歷、順便看看當地劇場上演的音樂劇。21世紀後，台灣上演音樂劇的機會大增，歌舞片的票房卻明顯不及過去，彷彿看劇和看電影的是兩群完全不一樣的人。台灣對音樂劇和歐美的接受速度有多長的差距？以《歌劇魅影》來說，1986年倫敦西區首演、1988年上了紐約百老匯，隔年黃鶯鶯已在英語專輯《紅伶心事》中翻唱了劇中最柔美的情歌〈All I Ask of You〉，引起一堆歌迷對曲子出處的好奇，讓《歌劇魅影》首度在台受到注意，然而全劇正式來台上演已是2006年、電影版在台上映之後。雖說音樂劇生態特別、需要有團在亞洲巡迴，才比較有機會安排台灣這一站，但東京、香港都比台北更早很多年就上演過這齣戲。電影片商期待台灣觀眾聽聞音樂劇的威名後被吸引進來看電影，卻往往面對的是大多數一般人根本不知道它原本就是歌舞名劇改編。而音樂劇迷也很無奈，因心中的愛戲就算被拍成電影，也會由於歌舞片在台灣不討主流大眾喜愛，未必會有上戲院放映的機會。近日《魔法壞女巫》預告頗引起台灣觀眾討論，不少人抱怨：「內容這麼長，好像整部片子都演完了。」熟知此劇的戲迷只好解釋：「因為這戲在歐美紅了超過20年，粉絲無數，情節很多人都很熟悉，完全不存在『提前洩露』的問題，他們只想看到舞台演出的經典場面保留越多越好。」如果問過去1/4個世紀的紐約百老匯最紅的音樂劇是哪一齣？台灣觀眾有聽過的《歌劇魅影》、《悲慘世界》等舊經典還真是遠不及《魔法壞女巫》，這兩齣大戲是20世紀誕生的名劇，21世紀推出的音樂劇就是《魔法壞女巫》在百老匯最風光。目前紀錄顯示《魔法壞女巫》是百老匯總收入第2高的巨作，僅次於早它幾年推出的《獅子王》，早已超越《歌劇魅影》，總演出場次也贏過《悲慘世界》。若是已經暴紅超過20年、原著小說《女巫前傳》也曾在台推出中文版的超級名劇《魔法壞女巫》，台灣還有那麼多人不知道其驚人地位，其他的百老匯音樂劇就更不太會有人有多少了解。《魔法壞女巫》電影版的推出在歐美是備受矚目的大事，台灣能否同樣熱賣，值得關注，但若能因此促成音樂劇原版終能來台上演，相信絕對會讓戲迷期待。