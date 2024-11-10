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▲李多慧遭人跟蹤、對方還公然對著她拍照。（圖／李多慧IG）

▲李多慧出示被疑似陌生女子跟蹤的證據。（圖／李多慧臉書）

▲李多慧全文。（圖／李多慧臉書）

「小龍女」、南韓啦啦隊女神李多慧來台1年半，7月返韓考取駕照後，日前挑戰騎機車環島，昨（9）日結束5天行程回到台北，還和蔣萬安出席活動，體力驚人，不過今天凌晨，李多慧罕見收起以往開朗、正能量的口氣，發文透露被陌生人跟蹤到住處附近，讓她完全不敢回家，「我努力的還不夠嗎？還想要打聽到哪些隱私的事情呢？」害怕、失望、憤怒的情緒罕見一次宣洩。李多慧開頭就說：「我真的好害怕，也好累。」指出自己昨天接近半夜才回到家，因為晚上準備返家時，發現一台白色的車子一直沿路跟隨拍攝她和工作人員，對方一路跟到她的住家附近，導致她和團隊沒有辦法直接回家休息。李多慧說，該台車有兩個人，其中一人疑似為女性，她為確認真的被尾隨，在家附近繞了很多圈，該車仍然緊緊跟著。後來，李多慧和同事把車停在便利商店觀察，一位穿綠色外套的人下車，假裝是路人接近他們，看似在講電話，同時對一直偷拍她和工作人員，整整1小時半沒有離去，讓她真的不敢回家，「我努力的還不夠嗎？ 還想要打聽到哪些隱私的事情呢？」李多慧表示，她和團隊的住家格局早就在YouTube影片上公開，因為和製作團隊PD（製作人）在台灣沒有自己的家，加上不熟悉語言的情況下，於海外工作住在同一棟大樓、不同房間，互相扶持，「難道是不對的事情嗎？」文末，李多慧說「雖然我是公眾人物，但我也有需要休息的時候，這樣的行為，已經侵犯到團隊的隱私與生活了！雖然我真的很喜歡在台灣工作、在台灣遇到的一切與收穫，但是我想也許我該考慮搬家，我需要一個真正能休息的地方」、「拜託以後不要再煩我了！我和我的粉絲們是天下無敵的！」並附上安全帽上行車紀錄器所拍下遭跟蹤的部分證據。貼文發布後，粉絲接踵留言：「這根本變態行為吧」、「直接騎去警察局，或者直接進超商報警，因為這樣就有監視器錄到他的車子車牌，加油～辛苦了！以妳為榮」、「抱歉，讓辛苦的妳遇到這麼糟的事，台灣好人雖多，但還是有不好的人...sorry」、「不管是不是狗仔還是狂粉，這種人就是需要教訓，請多慧直接去警察局備案提告」、「台灣是有跟騷法可以治這些人的！」