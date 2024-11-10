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▲Lisa在高雄巨蛋的見面會，目前還有3區沒有售罄，分別是6800、7800、8800的座位。（圖／KKTIX）

女團BLACKPINK的泰籍成員Lisa，自從單飛發行專輯後，演藝事業越做越大，不僅受邀至Victoria's Secret維密大秀和VMA頒獎典禮，還預計在11月17日來台舉辦粉絲見面會，地點就在高雄巨蛋，票才剛開賣就被秒殺，如今距離活動倒數一週的時間，卻有粉絲發現有3區的票券現在還買得到，質疑是不是人氣下滑，對此有網友認為，也許和周杰倫有關。Lisa日前釋出到高雄辦粉絲見面會的訊息時，讓不少粉絲又驚又喜，門票在10月25日全面開賣，當時也出現了搶購熱潮，不料臨近活動日期，售票平台上卻有3區的座位沒有售罄，更有不少網友在社群平台上「原價轉讓」票券。神奇的是，有許多網友原價轉讓Lisa的活動門票，竟然都只是為了交換「周杰倫演唱會」門票，只是Lisa的票熱度似乎不是很高，也導致許多人換票失敗，紛紛在售票平台上退票，也導致Lisa來台的活動到現在都還有票能購買。不過也有一票粉絲點出關鍵，並不是因為Lisa不夠有吸引裡，而是票價實在定得太高，有網友認為，只不過是粉絲見面會，票券卻要3800元起跳，最貴甚至8800元，讓許多喜愛她的粉絲難以負擔。演出時間：2024年11月17日（日）17：00演出地點：高雄巨蛋演出票價：8800元、7800元、6800元、4800元、3900元、3800元、1900元（輪椅席）售票日期：2024年10月24日（四）15：00～17：00（國泰世華CUBE卡友搶先購）2024年10月25日（五）15：00售票系統：KKTIX