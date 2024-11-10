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美國前總統川普在上周美國總統大選中成功勝出，確定成為下屆美國總統，這使得其創立的社群媒體「Truth Social（真實社群）」股票在選後一度出現了短暫漲勢，但隨後迅速下跌。然而就在川普於「真實社群」上發表一則貼文後，再次提振了該股的價格，同時使川普的淨資產增加了5億美元（約台幣160億元）。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，在週五（8日）開盤時，「真實社群」的母公司川普媒體與科技集團（Trump Media and Technology Group）的股價自週三（6日）開盤後達到的近期高點以來已下跌42%。報導指出，這可能是一場典型的「謠言買入，消息賣出」的交易。投資者通常會在預期公司將發生積極事件時買入股票，而當這種情況發生時，他們就會賣出股票，以從獲利的押注中分得自己的份額。然而，在週五開盤後半小時，「真實社群」股價再次下跌之際，川普在「真實社群」上發表了一篇貼文，稱「有一些假消息、不實且可能非法的謠言，可能來自市場操縱者或空頭賣家，稱我有意出售『真實社群』的股份。那些謠言或聲明是錯誤的。我沒有出售的意圖！」在川普發文之後，該股立即上漲，週五當天漲幅達近15%。川普是該公司的最大股東，占股份的53%，他所擁有的1.1475億股現在價值約37億美元，較週五市場開盤時的32億美元大幅攀升。這次漲勢幫助該股在本週維持了正收益，但幅度不大。川普媒體在過去五天內僅上漲了4.4%。該公司被稱為「迷因股」，自3月上市以來波動劇烈，其交易並非基於基本的業務價值。今年以來，川普媒體的股價被視為川普選情的風向標。五週內股價曾飆升四倍，隨後在上週末的三天內暴跌41%，然後在選前一日強勁反彈。與知名對手如X、抖音和Instagram相比，「真實社群」的業務規模相對微小。該公司目前面臨現金短缺，並表示上季度收入不到一百萬美元。川普曾在9月時表示無意出售他的股份或離開他創建的平台。然而，該公司的估值幾乎完全依賴於川普的持股與其在「真實社群」上的參與，因此即便想賣也可能不容易。不過，週五的聲明足以讓投資者寄望即使川普就任美國總統，仍將繼續參與公司。