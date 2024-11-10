我是廣告 請繼續往下閱讀

中國當局9日時公布數據顯示，10月消費者物價指數（CPI）以四個月以來最慢的速度上漲，僅漲0.3%，漲幅達新低。與此同時，工業生產者出廠價格指數（PPI）年減2.9%，減幅高於經濟學家預期的下跌2.5%與前一月的年減2.8%，為連續第25個月下跌。這顯示出，儘管中國當局推出了一連串刺激措施，仍遠遠無法讓中國經濟擺脫困境。中國國家統計局9日時公布數據，10月份CPI年增0.3%，從9月的年增0.4%下滑，創6月以來新低，也低於經濟學家調查所預測的0.4%漲幅。在剔除波動較大的食品和燃料價格後，10月核心通膨率上升0.2%。彭博社報導指出，儘管中國當局自9月底以來採取了包括括降息、增加銀行貸款現金以及支持股市和房地產市場等刺激措施，但近零通膨率持續存在，成為中國內需低迷的最新證據。中國國家統計局9日也公布了全國工業生產者出廠價格指數，數據顯示同比下降2.9%，下降幅度超過9月份的2.8%，也大於預期的2.5%。這是11個月以來最大跌幅。生產者價格下跌擠壓了企業利潤，使企業不願投資。中國的石油和天然氣開採、石油和煤炭加工、化學產品製造、汽車製造等行業工廠通縮加劇。通縮會使消費者因預期價格會進一步下跌而推遲購買，這將使企業收入受到影響，從而抑制投資，導致進一步裁員和減薪。家庭面臨工資減少或失業則會進一步消減開支。這使得中國經濟陷入惡性循環，通縮更加根深蒂固。中國全國人大常委會議8日公布規模10兆人民幣（44.85兆台幣）、協助地方政府解決債務危機的計畫。這使得投資者失望，因為北京當局未宣布新的提振經濟的財政刺激措施。經濟學家與投資人認為，若是不採取更寬鬆的財政政策來支撐內需、提振消費者信心，中國將難以脫離通縮泥沼。房地產行業曾是中國經濟引擎，佔中國經濟的四分之一左右，但自從房地產業暴雷拖累經濟後，中國尋求將出口作為經濟成長的主要推動力，但傾銷行為已遭到許多國家抵制。此外，美國準總統川普曾稱要將中國關稅提高到60%，高關稅風險將大大遏制中國產品的對美出口，中國加大刺激消費的壓力將進一步加劇。