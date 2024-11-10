塔羅占卜師Princess分享12星座本周運勢（11月10日至11月16日）。
🟡牡羊座
本周運勢重點，工作、感情。
這周事情比較容易出問題，你會覺得狀況很多，還有些會觸及你的原則，你不能接受。工作上小心狀況多，會被惹毛；感情上對方還有其他人選，桃花旺，你會感覺到感情正在消逝，會很受傷喔。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周事情有點不順，糟上加糟，你會有點放棄，可能是別人有點不滿意了。工作上需要加強優勢，不然你會覺得沒機會喔；感情上對方不是很好搞定，需要多努力。
🟡雙子座
本周運勢重點，工作、日常。
這周事情都會有點不順利，甚至你會覺得有點倒楣喔。工作上有點不順；感情上可能彼此缺了點緣份。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面你會有點沒機會、找不到機會，可能是對方的時間拖延了，還需要點時間。工作上現在不是時候；感情上你會有點急著有結果，可是對方沒那麼快。
🟡獅子座
本周運勢重點，感情。
這周有點炙手可熱的味道出現，你會有些水漲船高，聲勢旺了起來。工作上很有優勢，或是火紅一波；感情上離感情近了一步，是別人眼中的男神／女神，很想追求的對象。
🟡處女座
本周運勢重點，感情、日常、工作。
這周感情方面對方回不來了，你也會感覺的到。工作上狀況不是很好，多注意自己的評價；感情上有點苦戀，目前沒有轉機，而且對方還有其他對象。
🟡天秤座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周感情方面有對象出現但是可能沒有機會，要多花時間認識一下。工作上很可能沒有機會；感情上暫時沒有進展。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周感情方面人際圈有點冷清，要多活躍，增加曝光的機會。工作上有點碰壁；感情上小心約會不順。
🟡射手座
本周運勢重點，工作、感情。
這周感情、工作方面會有機會、有個契機，端看你要或不要。工作上有舊有的東西回頭找你，但是你可能不太感興趣；感情上有復合的機會但你可能不太想要。
🟡摩羯座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面對方還有其他對象，建議別再等了，否則會有點苦喔。工作上人際關係有點壓力，狀況沒有好轉；感情上沒有進展，有點苦戀。
🟡水瓶座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周有好消息傳來，需要耐心等待。工作上若是有好機會還沒有那麼快；感情上有桃花靠近。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周小心事情不如預期，也有可能希望落空。工作上小心遇到挫折；感情上若是有喜歡的對象想追求小心撲空。
📍Princess星座運勢：IG＠Princess.inbox
📍Princess占卜心測（點此連結）
本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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本周運勢重點，工作、感情。
這周事情比較容易出問題，你會覺得狀況很多，還有些會觸及你的原則，你不能接受。工作上小心狀況多，會被惹毛；感情上對方還有其他人選，桃花旺，你會感覺到感情正在消逝，會很受傷喔。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周事情有點不順，糟上加糟，你會有點放棄，可能是別人有點不滿意了。工作上需要加強優勢，不然你會覺得沒機會喔；感情上對方不是很好搞定，需要多努力。
🟡雙子座
本周運勢重點，工作、日常。
這周事情都會有點不順利，甚至你會覺得有點倒楣喔。工作上有點不順；感情上可能彼此缺了點緣份。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面你會有點沒機會、找不到機會，可能是對方的時間拖延了，還需要點時間。工作上現在不是時候；感情上你會有點急著有結果，可是對方沒那麼快。
🟡獅子座
本周運勢重點，感情。
這周有點炙手可熱的味道出現，你會有些水漲船高，聲勢旺了起來。工作上很有優勢，或是火紅一波；感情上離感情近了一步，是別人眼中的男神／女神，很想追求的對象。
🟡處女座
本周運勢重點，感情、日常、工作。
這周感情方面對方回不來了，你也會感覺的到。工作上狀況不是很好，多注意自己的評價；感情上有點苦戀，目前沒有轉機，而且對方還有其他對象。
🟡天秤座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周感情方面有對象出現但是可能沒有機會，要多花時間認識一下。工作上很可能沒有機會；感情上暫時沒有進展。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周感情方面人際圈有點冷清，要多活躍，增加曝光的機會。工作上有點碰壁；感情上小心約會不順。
🟡射手座
本周運勢重點，工作、感情。
這周感情、工作方面會有機會、有個契機，端看你要或不要。工作上有舊有的東西回頭找你，但是你可能不太感興趣；感情上有復合的機會但你可能不太想要。
🟡摩羯座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面對方還有其他對象，建議別再等了，否則會有點苦喔。工作上人際關係有點壓力，狀況沒有好轉；感情上沒有進展，有點苦戀。
🟡水瓶座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周有好消息傳來，需要耐心等待。工作上若是有好機會還沒有那麼快；感情上有桃花靠近。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周小心事情不如預期，也有可能希望落空。工作上小心遇到挫折；感情上若是有喜歡的對象想追求小心撲空。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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