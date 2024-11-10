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▲▼Tommy被指控介入Yuma和Ryu的婚姻，成為小王，重挫形象。（圖／Tommy臉書、TommyTommy Japan YouTube）

▲Tommy眉清目秀、憨直，擁有185公分模特兒身材。（圖／Tommy臉書）

▲▼據秦姓女畫家說法，Tommy（右）2023年底開始搭上Yuma（左），讓Ryu（中）戴綠帽，照片為3人去年8月赴日本旅遊的合照。（圖／Yuma IG）

181萬訂閱數的頻道「RYUuu TV / 學日文看日本」由馬來西亞老公Ryu、日本老婆Yuma共同經營，近來夫妻倆傳出婚變，昨（9）日大陸秦姓女畫家指稱Yuma先和日籍YouTuber Tommy外遇，自己再認識Ryu，「我介入了別人的婚姻，但我並未介入別人的感情」。這起橫跨台、陸、日、大馬4國的感情糾紛，堪稱最讓粉絲崩潰的是大高人Tommy，疑似從人設優質的陽光大男孩，變成破壞他人婚姻的小王，刷新眾人三觀。Tommy（富田克將）原本為日籍YouTuber三原慧悟創立的團體「三原JAPAN」核心成員，2020年初因為想追求自己的夢想選擇離開待了3年的三原JAPAN，之後他自行開設個人頻道「TommyTommy Japan」，目前有98.9萬人訂閱，主要拍攝日人體驗台人文化、深度介紹日本文化等內容，也經常和劉沛、HOOK、酷合作，並組成團體「互酷沛米」。長相斯文、憨厚老實的Tommy，擁有185公分衣架子身材，入行約7年，影片中的談吐誠懇又呆萌，以鄰家大哥哥的形象累積不少男女粉絲，他在老家大阪有位罹患恐慌症的哥哥，Tommy大學三年級來台灣當2週的交換學生，深深愛上台灣人的熱情，決定要長住下來，大四便休學到文化大學推廣部華語中心學1年中文，後來積極耕耘YouTuber事業。Tommy被秦姓女畫家抖出和人妻Yuma發展不倫戀，震驚大批粉絲，「身為Tommy的早期觀眾之一，如果是被抹黑的，真的很希望很希望他能出來澄清一下，我不想失去小矮人（粉絲名）這個身分」、「這兩人我都沒興趣，突然扯到Tommy་我會瘋！那麼陽光正直的日本男生會介入別人？三觀要崩了！」不過也有粉絲表示：「男生角度看從來都不覺得他陽光正直」、「這種觀念就不對啊！你看到的只是他在影片上面的人設，不是一年四季跟他天天待在一起，我們就沒辦法去認為說欸他應該很陽光，欸他應該很正直，人設崩壞這種事不是看很多了嗎？」