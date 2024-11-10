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▲TEA TOP新品中杯「茉茗青妙」55元、中杯「轟蜜芽咧芽咧」69元。（圖／TEA TOP提供）

▲85度C新品「學習伯牙」中杯(冰/熱)69元、「蕎麥覺醒」中杯(冰/熱)55元；蕎麥厚乳咖啡中杯70元、茉莉厚乳咖啡中杯79元。（圖／85度C提供）

雙11購物節爽喝天仁茗茶913茶王買一送一！TEA TOP第一味新品茉茗青妙、轟蜜芽咧芽咧也買一送一，康青龍御香烏龍綠茶也半價，85度C推出「學習伯牙」、「蕎麥覺醒」新款奶茶，連同厚乳咖啡都有同品項「買2送1」優惠活動一次整理。天仁茗茶即日起至11月19日，使用Uber Eats外送享指定飲品「買一送一」優惠！點購913茶王、六条麥茶、六茶麥茶冬露可享「同品項買一送一」。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。TEA TOP第一味即日起至11月19日，Uber Eats點得到外送茉茗青妙、日月潭紅茶、紅茶鮮奶茶、轟蜜芽咧芽咧 「買一送一」優惠。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。康青龍即日起至11月19日，於外送平台Uber Eats點購指定飲品「買一送一」優惠！包括清檸綠茶、御香烏龍綠茶、御香鐵觀音都有「同品項買一送一」可以喝。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。85度C寵愛奶茶控，新推「學習伯牙」使用7窨(薰)16茉的茉莉雪芽綠茶，加上鮮奶使濃郁茶香帶點淡淡奶香，還感受得到口中有16朵茉莉花香入喉；另款「蕎麥覺醒」則以無咖啡因的黃金蕎麥茶搭配鮮奶。雙11當天11月11日，學習伯牙、蕎麥覺醒、蕎麥厚乳咖啡和茉莉厚乳咖啡都有「同品項買2送1」優惠。相當於下殺66折優惠，同品項不限冰熱，每人現購現取2組(六杯)，85 Cafe APP跨店取/外送/電話訂購無此優惠。