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慘！鵜鶘開季以來遭遇嚴重傷病潮，現在連「怪物狀元」Zion Williamson都因為左腿股二頭肌拉傷，將無限期缺陣，鵜鶘目前苦吞4連敗，以3勝7敗排在西區倒數第2。Williamson是在2019年選秀會以狀元之姿加盟鵜鶘，不過生涯大小傷病不斷，2021-22賽季因腳傷整季報銷，讓外界擔憂其體重問題和健康狀態，今年季前特意控制體重，身材似乎是進到職業後的最佳狀態。無奈，7日與騎士一戰中，Williamson因傷一度離開球場，儘管下半場回歸，還繳出29分8籃板4助攻亮眼成績單，但之後就缺席與魔術之戰，經檢查確認後為左腿股二頭肌拉傷，將無限期休兵。Williamson本季至今10場比賽缺席了6場，近期鵜鶘4連敗他只打了1場，如今宣布將無限期缺陣，無疑是對鵜鶘一大重創，因為先發5人包含他在內，只剩一哥Brandon Ingram健康出賽，而其他主力CJ McCollum、Dejounte Murray、Trey Murphy III、Jordan Hawkins都掛病號缺席。