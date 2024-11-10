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日本職棒千葉羅德海洋隊已經批准23歲的「令和怪物」佐佐木朗希透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟。儘管被美國媒體看好擁有「地球上最佳的投球天賦」，已擁有進入大聯盟球隊輪值的能力。不過有MLB球探在接受日本媒體訪問時指出，在佐佐木其MLB生涯一開始擔任「終結者」角色，可能對他生涯發展更好一些。佐佐木朗希（23歲）將通過「入札制度」（Posting System）挑戰美國職棒大聯盟。儘管他會因為「25歲規則」的影響，而以較低的薪水簽訂小聯盟合約，但美國棒球界的一位消息人士表示，「鑑於他所擁有的能力，我認為他很快就會進入大聯盟。」佐佐木朗希在日職的5年期間，總共出賽64場，全部都是擔任先發。然而，，以適應美國賽場。《東京體育》訪問了一位MLB球探，對方的看法是：「當然，他可能會想投先發，但他的速球平均速度超過155mph，指叉球又是一流的。K9值高達10.46 ，絕對會是個出色的終結者。」而且還指出，先擔任後援投手，對於他保持職業生涯健康會有幫助。《東京體育》在文中提到，若，這也是該球探建議他以終結者起步的原因之一。「在大聯盟中，能夠投160公里的速球和指叉球類型的投手，在作為先發投超過150局後，往往會在第2年爆炸。」他以過去MLB的一些先發投手為例，如：Noah Syndergaard和千賀滉大等人，在一個賽季投了高強度長局數後，隔年因受傷而無法出賽。因此，逐步增加佐佐木的投球局數，或許能延長他的職業生涯。「如果你是先發球員，。」該名球探總結道，「我認為如果他逐漸提高局數，將能夠在未來很多年裡，作為先發輪換投手表現出色。」