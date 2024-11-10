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▲颱風「銀杏、桔梗、萬宜」的路徑基本上都對台灣影不大。（圖／林老師氣象站）

11月的西北太平洋相當熱鬧，目前共有「銀杏颱風、桔梗颱風、萬宜颱風」並存，不僅如此，菲律賓東方海面還有一個熱帶擾動（94W）在醞釀中，臺灣大學大氣科學博士林得恩表示，94W有可能增強為颱風，並被命名為「天兔」，在預估路徑上，也是最有機會影響台灣的存在。林得恩說明，近期環境有點複雜，導致颱風一個接一個生成，最早出現的銀杏颱風，目前穩定向西轉西南方移動，預計在週二（11/12）登陸中南半島陸地後，會立刻減弱為熱帶性低氣壓，對台灣無影響。昨（9）日生成的桔梗颱風將追隨銀杏的運動路徑，從菲律賓北部陸地通過後，進入到南海的機會最大，對台灣也無直接的影響。萬宜颱風則是會在週二前後，進入到垂直風切較大的海域，在未來72小時內，將再減弱為熱帶性低氣壓，也是個無害的颱風。至於熱帶擾動94W的動態，初步看起來，是這4個熱帶擾動中，最有機會影響台灣的；對此中央氣象署預報員葉致均則表示，94W的結構還在組織，不排除增強為熱帶低壓或颱風，實際時間變數較大，路徑則預估先往呂宋島，再往後的動態，要看北方天氣系統如何變化，本週後期是重點觀察期。