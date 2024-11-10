我是廣告 請繼續往下閱讀

美國第47任總統大選結果揭曉，由美國共和黨總統候選人川普（Donald J. Trump）當選，對此日籍資深媒體人矢板明夫分析對台優劣，正面影響為直接或間接降低習近平政權武力犯台的可能性，負面則是恐導致兩岸軍事衝突風險提高，「對維護台海的和平安定是有加分的，但同時也存在一定的風險」。對於川普再次入主白宮，矢板明夫指出，雖然美國民主、黨與共和黨，在支持台灣、對抗中國的問題上，大方針是一致的。但這一次政黨輪替，尤其是個性強烈的川普再次成為美國以及自由世界的領袖，還是會對台海安全帶來一定的影響，有正面的影響，也有負面的。矢板明夫分析，正面的影響，就是將直接或間接降低習近平政權武力犯台的可能性，其中會體現在三個方面。首先，川普的外交國防政策有很大的不確定性。作為盟友的日本和北約國家都不知道川普下一張會打什麼牌了，那麼作為台海衝突時假想敵的北京，一定會感到更加頭痛。川普曾說「如果中國武力犯台，會轟炸北京」，同時也說過「要對中國商品加徵200%的關稅」等等，不知道哪一句話是真的，習近平在考慮對台灣動武時，因為難以預測美國川普政權的反應，在制定計劃上將面臨巨大的挑戰。其次，川普曾多次表示要向台灣收「保護費」。矢板明夫說，因為在短期內，實現美軍駐紮在台灣的可能性並不是很大，所以台灣向美國交付「保護費」的方式，應該是以購買美國的武器為主，川普就任總統之後，很有可能像他第一個任期時一樣，積極地向台灣出售武器，增強台灣的防衛力量，提高中共武力犯台的成本。第三，川普在第一個任期中曾經發動美中貿易戰。矢板明夫指出，大幅增加了中國商品進口美國時的關稅，並積極切斷半導體等先端技術流入中國的管道，在第二任期，這種趨勢有很大的概率將被繼承，讓現在已經十分艱難的中國經濟，無疑將面臨雪上加霜，隨著中國的國力被削弱，中共武力犯台的難度將越來越大。矢板明夫也分析負面影響，也就是可能導致兩岸軍事衝突風險提高，認為會體現在三個方面。首先是川普說話口無遮攔。在國防外交等重大問題上，也經常隨意使用一些不嚴謹的語言，而在一黨獨裁的中國，對於這些語言的含義，有可能過度解讀，造成習近平誤解美國的對台灣政策，導致北京做出錯誤的判斷。其次，川普的外交國防政策偏好獨來獨往，和日本、韓國、北約等同盟國的配合度可能不高。還有可能因經費問題與同盟國發生矛盾。這些矛盾可能會給中國見縫插針的機會。第三，川普對亞洲事務其實並不十分了解。矢板明夫指出，根據《安倍晉三回憶錄》等資料，川普的第一個任期中，很多的對中國、對台灣、對朝鮮半島以及東南亞的政策，是聽取了其好友安倍晉三的建議。現在安倍前首相已經不在了，川普是否能夠和上一個任期時一樣，繼續認識到台灣問題的重要性，並做出維護台灣利益的決定，還存在不透明的地方，需要進一步觀察。