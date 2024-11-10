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9日晚間，新竹市東區某社區大樓，發生一起人倫慘劇，50多歲的曾姓男子與劉姓外甥長期不睦，昨天晚間2人爆發口角，曾男一怒之下，竟持刀砍死劉姓外甥，就連曾母上前阻止奪刀也被砍傷，警方獲報後趕抵，將曾男依殺人罪嫌移送法辦。據了解，曾男與母親及劉姓外甥同住，曾男疑似因生活習慣，長期與劉姓外甥不睦，2人時常發生爭吵。昨天晚間9時許，曾男又因瑣事與外甥爭吵，氣極之下持刀狠砍外甥，曾母見狀，上前奪刀阻止也被砍傷，警消獲報趕抵，將劉姓外甥緊急送醫搶救，但送醫前已無生命跡象，到院後宣告不治；曾母則是手指遭砍傷，無生命危險。警方當場將曾男逮捕，訊後依殺人罪嫌送辦。